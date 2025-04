Pompka to jedno z najbardziej znienawidzonych ćwiczeń przez kobiety. Dlaczego? Bo większość z nas ma słabo wytrenowane mięśnie rąk i barków, a to one najmocniej pracują podczas tego ćwiczenia. Choć może wydawać ci się to niemożliwe, pompki jednak da się nauczyć!

Jak nauczyć się robić pompki?

Przede wszystkim nie zaczynaj od razu od "męskiego" wariantu. Lepszą wersją dla ciebie będzie "damska" pompka ;) Jesteś ciekawa jak ją wykonać? Obejrzyj koniecznie nasz film. Trenerka fitness Justyna Podobińska pokaże ci, jak zacząć robić pompkę krok po kroku!

W tym ćwiczeniu najważniejsza jest poprawna pozycja wyjściowa. Kardynalnym błędem popełnianym przez kobiety jest wykręcanie do wewnętrznej strony dłoni opartych na podłodze oraz wypinanie pupy w trakcie ćwiczenia. Nigdy tego nie rób!

Twoje nogi, pośladki, plecy i głowa powinny znajdować się w jednej linii, a łokcie w trakcie ćwiczenia powinny być jak najbliżej ciała (staraj się nie wychylać ich na boki - dzięki tej małej zmianie uruchomisz triceps).

Jeśli "damska" pompka nie sprawia ci już problemu, przejdź do nauki pompki "męskiej". W tym wypadku musisz oderwać kolana od podłoża i utrzymywać ciało w pozycji dokładnie takiej, jak w desce.

Do dzieła!

Jak poprawnie robić deskę?