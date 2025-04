Pole dance to forma tańca nazywana także tańcem na rurze. Jest to trening oparty na ewolucjach z użyciem rury. Wbrew pozorom jednak nie ma on podtekstu erotycznego, a charakter sportowy.

Reklama

Informacje o pole dance:

Jest to trening sportowy oparty na ewolucjach akrobatycznych z użyciem rury. czasami określa się go mianem tańca na rurze, ale to nie do końca trafne określenie.

W pole dance drążek to tylko element umożliwiający wykonywanie figur i układów tanecznych - od tych najłatwiejszych po bardziej skomplikowane i złożone, które momentami przypominają akrobatykę.

Na zajęciach najczęściej są same dziewczyny. Niektóre ćwiczą od miesiąca, inne nieco dłużej. Ćwiczenia instruktorka dopasowuje do poziomu zaawansowania każdej ćwiczącej.

Nie musisz być szczupła ani wygimnastykowana, żeby zacząć. Jedyne, co musisz, to chcieć i przychodzić regularnie, ale to akurat dotyczy każdego sportu. Na spektakularne efekty przyjdzie pora! Jednak nawet z tych początkowych zajęć jest dość duża frajda.

Początki nauki tańca na rurze polegają na prostych ćwiczeniach wzmacniających, ujędrniających i na rozciąganiu. Uczestniczki zajęć uczą się podstawowych obrotów, chwytów i nieskomplikowanych figur. Początki, to również oswajanie się z nową formą ćwiczeń. Z czasem przychodzi pora na trudniejsze ewolucje, przejścia między figurami i łączenia ich w układy.

Pierwsza zasada: odejść od rury

Nie dosłownie, chodzi o to, żeby w czasie wykonywania figur zachować odstęp i mieć dość miejsca na kolejne ruchy. Dlatego najpierw trzeba nauczyć się chodzić przy rurze w odpowiedniej odległości. Później nadchodzi czas na proste ewolucje.

Najprostsze ruchy



Zadanie, z którym mierzą się początkujący, jest takie: trzymasz mocno rurę i wstajesz z podłogi, wypychając biodra w przód. Haczyk tkwi w tym, żeby nie wypychać się z nóg. To nie jest trudne, ale wymaga siły w rękach.

Zawisanie na rękach

Na początku ćwiczy się zawisanie na rękach. Najpierw na kilka sekund, z upływem czasu na dłużej. Zawisać można na obu lub jednej ręce. Po opanowaniu zawisania przychodzi czas na obroty i figury wykonywane nogami.

fot. AdobeStock

Zajęcia modelują sylwetkę, wzmacniają mięśnie, poprawiają elastyczność ciała i kondycję ogólną. Kształtują ramiona, pośladki, uda, łydki, brzuch, plecy, barki i mięśnie przykręgosłupowe.

To bardzo wymagająca dyscyplina sportowa, bo utrzymanie się na rurze bez kontaktu z podłożem wymaga znakomitej świadomości własnego ciała.

Pole dance to również walka z własnymi słabościami, która korzystnie wpływa na samopoczucie i poprawia pewność siebie.

Zachęcające w rurze jest również to, że szybko można nauczyć się podstawowych figur. Nie trzeba ćwiczyć tygodniami, żeby wykonać pierwszą akrobację. Stajesz przy rurze i próbujesz. Jeśli wyjdzie, motywacja rośnie.

Zajęcia na rurce to nie jest wielki wycisk - człowiek nie wyczołguje się po nich z sali, tylko spokojnie może wrócić do swoich spraw. Natomiast jest tam mniej tańca niż można się spodziewać - kto chce się nauczyć pięknie ruszać, może się poczuć rozczarowany. A komu zależy na ładnej, proporcjonalnej sylwetce, ten trafił właściwie.

Najlepiej wybrać wygodny strój, który nie będzie krępował ruchów. Nie zakładajcie bluzek z szerokimi rękawami czy elementów, które wiszą luźno i mogą owijać się wokół rury. Będą tylko przeszkadzały i utrudniały prawidłowe wykonywanie ćwiczeń.

Doskonale sprawdzą się krótkie spodenki, krótki top i stanik sportowy, bo odkryta skóra zapewnia najlepszą przyczepność, a to jest bardzo ważne w czasie ćwiczeń. Drążek jest wykonany ze stali, więc jest śliski i nie ma możliwości, aby utrzymał się na nim jakikolwiek materiał.

Rura najlepiej współpracuje z odkrytym ciałem. Nie są potrzebne buty, bo ewolucje wykonuje się na boso. Masz obawy, że będziesz wyglądała dziwnie w takim stroju? Pamiętajcie, że to jest trening i próba sił, a nie wdzięczenie się przy rurze.

Cena zajęć uzależniona jest przede wszystkim od miasta. W większych miastach jednorazowe wejście na zajęcia to wydatek rzędu 30-50 złotych, a karnet kosztuje od 150 do 300 złotych. W mniejszych miejscowościach ceny są niższe.

Reklama

Zobacz także:

Tańcz i spalaj kalorie

Kalistenika - ćwiczenia z ciężarem własnego ciała

Spróbuj zumby, czyli fitnessu w stylu latino