Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Co to jest i po co je robić + trening z trenerką [wideo]

Ćwiczenia ogólnorozwojowe to takie, które angażują do pracy najważniejsze grupy mięśniowe całego ciała oraz kształtują siłę i elastyczność ciała. Trening złożony z ćwiczeń ogólnorozwojowych to tzw. FBW czyli full body workout i najczęściej składa się z bardzo podstawowych ćwiczeń.