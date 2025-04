„Więcej ruchu, więcej z życia” przekonuje marka Rexona, zachęcając do podjęcia aktywności fizycznej i zmiany stylu życia na zdrowszy. Dlaczego? Bowiem, jak pokazują badania aż 38 procent Polaków przyznaje się do… zerowej aktywności ruchowej, a brak ruchu przyczynia się do skrócenia życia. Efekt? Nasze dzieci będą żyły nawet 5 lat krócej niż my.

Dlatego dość z szukaniem wymówek! Czas na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń. Wyzwanie marki Rexona podjął sam Robert Kubica, który choć nie jest zawodowym piłkarzem – zagrał w piłkę, choć nie jeździ wyczynowo – trenuje na rowerze codziennie, a nawet założył rękawice i boksował.

Wszystko po to, aby udowodnić, że „chcieć to móc” i nie ma rzeczy niemożliwych, a wszystko zależy tylko i wyłącznie od nas samych. Masz odwagę podjąć wyzwanie i zacząć się ruszać? Ściągnij aplikację Rexona 5000 kroków, dostępną na www.rexona.com/pl/5000-krokow.html.

Z jej pomocą policzysz liczbę swoich kroków, zbierzesz specjalne odznaki i dowiesz się, co dobrego chodzenie daje dla naszego samopoczucia i zdrowia. A kto chce dowiedzieć się, jak tworzy się społeczność kampanii Rexona 5000 kroków, może wejść na stronę Rexona.com.pl i sprawdzić, ile łącznie Polacy zrobili już kroków. Do akcji zachęca nas m.in., Robert Kubica i inne gwiazdy polskiego sportu. Warto iść za ich przykładem!