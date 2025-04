Pływanie to dyscyplina sportowa, która polega na poruszaniu się w wodzie. Należy do tej samej grupy co bieganie i jazda na rowerze, a w czasie wykonywanie tego rodzaju ćwiczeń mięśnie otrzymują dużą dawkę tlenu, którą muszą wykorzystać do spalania nagromadzonych zapasów energii.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat nauki pływania, efektów pływania i tego, co jest potrzebne w czasie pływania, to czytajcie dalej.

Jak nauczyć się pływać?

Pływanie to pewnego rodzaju sztuka poruszania się w wodzie, która w zasadzie polega na dwóch najważniejszych zasadach. Po pierwsze należy utrzymywać odpowiednie ułożenie ciała, które minimalizuje opór wody - musi być ono ułożone równoległe do tafli wody. Po drugie należy zgarniać wodę rękami przed sobą i odpychać za siebie. Za każdym razem, gdy poruszacie masą wody, musicie sięgnąć po nową nienaruszoną wodę.

Na początku przygody z pływaniem częstym błędem jest zbyt głębokie zanurzanie nóg - zwiększa to powierzchnie ciała stawiającą opór i znacznie osłabia siłę napędową. Okazuje się również, że szybkość, z jaką pokonuje się basen, wcale nie zależy od większej ilości wykonanych w wodzie ruchów - im więcej ruchów wykonujecie, tym większy musicie pokonać opór.

W pływaniu głowa pełni funkcję "steru", więc jej ułożenie ma kluczowe znaczenie. Należy zanurzyć jedynie twarz, tak aby wzrok był skierowany w dół i nieco do przodu. Dzięki temu będziecie w stanie rytmicznie oddychać - oddech pływacki jest krótszy niż sportowy i zawsze nabiera się go ustami. Po wdechu następuje krótka faza bezdechu, po czym należy zrobić wydech pod wodą.

W teorii nie jest to trudne, ale w praktyce nie jest już tak kolorowo. Początek przygody z pływaniem może być dość skomplikowany i najlepiej skorzystać z pomocy instruktora, który pokaże wam prawidłową technikę oraz nauczy poruszania się w wodzie. Samodzielne próby mogą was jedynie zniechęcić. Jeżeli chcecie opanować pływanie w stopniu zadowalającym, to musicie uzbroić się w cierpliwość.

Co jest potrzebne do pływania?

Przed pójściem na basen musicie pamiętać o kilku podstawowych rzeczach. Nie należy pływać zaraz po jedzeniu. Najlepiej, jeżeli będziecie ok. 2 godziny po posiłku.

Na basen zabierzecie ze sobą przylegający do ciała strój kąpielowy, znacznie lepszy komfort zapewni wam kostium jednoczęściowy. Bikini zostawcie sobie na plażę. Przyda się również czepek, okularki do pływania, klapki, ręcznik i kosmetyki. Przed wejściem do wody zdejmijcie biżuterię (możecie ją zgubić), zmyjcie makijaż i dokładnie umyjcie ciało.

Pływanie na basenie jest dość problematyczne dla osób, które mają wadę wzroku, bo nie można pływać w okularach korekcyjnych. Teoretycznie dozwolone są soczewki kontaktowe, które jednak odradzamy. W takie sytuacji zostają jedynie korekcyjne okularki do pływania, które niestety są nadal dość drogie i mało popularne.

Dlaczego warto pływać?

Pływanie jest uznawane za jeden z najzdrowszych sportów, który w dodatku pomaga spalić tkankę tłuszczową, ujędrnić i wysmuklić sylwetkę oraz pomaga w walce z pomarańczową skórką, a także przyspiesza metabolizm. Dodatkowo relaksuje i łagodzi napięcie, a tym samym redukuje stres.

Ćwiczenia w wodzie są jednym z największych sprzymierzeńców w walce z niechcianym tłuszczykiem. Opór wody jest większy niż powietrza, dlatego każdy ruch w niej wykonywany wymaga znacznie większego wysiłku niż ten sam wykonany na zewnątrz. Podczas godzinnego treningu możesz spalić nawet od 600 do 800 kcal.

Warto pamiętać, że pływanie odciąża kręgosłup, ale jednocześnie wzmacnia mięśnie grzbietu, które go podtrzymują. Woda skutecznie amortyzuje ruchy, a dzięki temu, że stawia łagodny opór, możecie ćwiczyć bez narażania się na kontuzje. Właśnie tę formę aktywności lekarze zalecają jako element rehabilitacji. O pływaniu powinny pamiętać zwłaszcza osoby, które prowadzą siedzący tryb życia.

