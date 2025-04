Jak po pierwszych 10 dniach diety? Trzymacie się? Czas wielkimi krokami wejść w kolejny etap. Teraz nie będzie już tak łatwo i przyjemnie. Do regularnego jedzenia dołączamy plan treningowy, który specjalnie dla was przygotowała trenerka Kasia Bigos.

Aby treningi dały lepsze efekty, połącz je ze zdrową i zbilansowaną dietą (gotowy jadłospis)

Plan treningowy na 10 dni

Na 10 dni treningowych składają się:

2 dni przeznaczone na trening kardio (bieganie, rower, pływanie, rolki)

3 dni przeznaczone na trening interwałowy lub trening obwodowy

2 dni na ćwiczenia wzmacniające i stabilizacyjne

3 dni przerwy - to czas przeznaczony na regenerację albo sesje relaksujące, takie jak stretching, joga, spacer, masaż lub sauna.

Dzień 1 (KARDIO)

Zacznijcie od biegania. Jeśli jesteście osobami początkującymi, spróbujcie 30-40 minut biegu z przerwami na trucht. Jeśli lubicie biegać, dopasujcie do siebie dystans, intensywność i czas.

Dzień 2 (WZMACNIANIE)

Niezależnie od tego, czy trenujecie sport profesjonalnie, czy okazjonalnie, w treningu nie wolno wam zapominać o wzmacnianiu centrum ciała, czyli core. Wzmacniamy mięśnie głębokie brzucha i pomagamy kręgosłupom znieść siedzący tryb życia.

Dzień 3 (INTERWAŁY)

Interwały to doskonały sposób na podkręcenie metabolizmu. Zacznijcie dzień od 4-minutowej tabaty. Ćwiczenie do wykonania to sprint w miejscu z mocnym Skipem A.

W tabacie chodzi o to, by pracować bardzo intensywnie! Ćwiczysz 20 sekund w maksymalnym tempie, 10 sekund odpoczywasz i przez kolejne 20 sekund wykonujesz znów ćwiczenie.

Cały trening to 4 minuty - 8 serii po 20 sekund. Pamiętaj, by dać z siebie wszystko.

Dzień 4

Dzień przerwy

Dzień 5 (WZMOCNIENIE I MODELOWANIE)

Dzień 6 (KARDIO)

Dziś kolejny dzień biegania:

osoby początkujące - 2-3 kilometry

średniozaawansowane - 4 kilometry

zaawansowane - 5 kilometrów

Dzień 7 (INTERWAŁY)

Wracamy do interwałów - zróbcie krótki 15-minutowy trening. Najpierw rozgrzewka.

Następnie wykonajcie 5 ćwiczeń - każde przez 40 sekund z 20-sekundową przerwą między nimi:

intensywne pajacyki

skoki na skakance (bez skakanki postaw na dokładnie taki ruch)

skip C

skip A

przysiady

Wykonajcie 3 takie rundy.

Dzień 8

Dzień przerwy

Dzień 9 (STABILIZACJA I TRENING MIĘŚNI BRZUCHA)

Dziś czas na stabilizację oraz trening mięśni brzucha. Wykonajcie serię planków - wybierzcie 3 różne - przodem, bokiem, tyłem, z rotacją. Rób każdy przez 30 sekund, chwilę odpocznij i wykonajcie kolejne odmiany ćwiczenia.

Powtórzcie taki obwód 5 razy.

Następnie wykonajcie kompleksowy trening mięśni brzucha:

Dzień 10

Dzień przerwy. Dobrze, gdybyście znalazły czas na rozciąganie.

UWAGA!

TRENINGI SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZDROWYCH, NIE MAJĄCYCH PROBLEMÓW Z UKŁADEM KRĄŻENIA, SERCEM, NADCIŚNIENIEM, URAZAMI STAWÓW CZY KRĘGOSŁUPEM.

Jeśli nie wiecie, czy powinnyście wykonywać któryś z treningów lub ćwiczeń skonsultujcie się z lekarzem.

Pamiętajcie o dokładnej i poprawnej technice wykonywania ćwiczeń.

Błędna technika oraz zły stan zdrowia mogą prowadzić do urazów lub kontuzji. Autorka treningu nie bierze za to odpowiedzialności.

