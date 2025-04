To już kolejny plan treningowy. Jak wam idzie? Widzicie poprawę? Wasz mięśnie są mocniejsze, a kondycja lepsza? Mamy dla was kolejny zestaw ćwiczeń, który przygotowała specjalnie dla was ambasadorka marki Reebok - Kasia Bigos.

Ruszamy z treningami! Plan na 10 dni (+ wersja video)

Plan treningowy na 10 dni

Na 10 dni treningowych składają się:

2 dni przeznaczone na trening kardio (bieganie, rower, pływanie, rolki)

3 dni przeznaczone na trening interwałowy lub trening obwodowy

2 dni na ćwiczenia wzmacniające i stabilizacyjne

3 dni przerwy - to czas przeznaczony na regenerację albo sesje relaksujące, takie jak stretching, joga, spacer, masaż lub sauna.

Schudnij do wiosny z Polki.pl! Plan treningowy na kolejne dni (+ wersja video)

Dzień 1 (KARDIO)

Próbowałaś kiedyś Nordic Walking? Jeśli nie, to najwyższy czas. Zacznij od 20-minutowego marszu z kijkami. Następnie zatrzymaj się na kilka minut i wykonaj krótki trening wzmacniająco-kondycyjny:

Ćwiczenie 1 – 20 pajacyków,

Ćwiczenie 2 – 10 przysiadów

Ćwiczenie 3 - podpór przodem na prostych rękach (wytrzymaj w tej pozycji ok. 20 sekund).

Po każdym zestawie odpocznijcie około 30 sekund. i wykonajcie go 3 razy. Po ostatniej serii weźcie 10 głębokich wdechów nosem i wydechów ustami. Złapcie w ręce kije i wróćcie do domu trasą, która zajmie wam około 20 minut.

Dzień 2 (WZMACNIANIE)

Pamiętasz trening stabilizacji centralnej? Staraj się go robić jak najczęściej. Dziś obowiązkowo wykonaj ten 20 minutowy set.

Dzień 3 (INTERWAŁY)

Wracamy do tabaty! Ponieważ to już 5 tydzień, spróbujemy podkręcić tempo.

Dzień 4

Dzień przerwy

Dzień 5 (WZMOCNIENIE I MODELOWANIE)

Zadanie będzie proste, ale masz wykonać je dziś aż 3 razy.

100 przysiadów - wykonanych za jednym zamachem i bez przerw.

Nie musisz robić od razu trzech serii, ale dziś masz do zaliczenia 300 sztuk.

Dzień 6 (KARDIO)

Wracamy na basen. Poświęć godzinę i dowolnym stylem staraj się dziś przepłynąć, jak najwięcej robiąc jak najmniej przerw.

Dzień 6 (INTERWAŁY)

Dziś zadbamy przede wszystkim o górne partie twojego ciała, czyli ramiona i brzuch. Poćwiczysz ze mną na aplikacji Fitnoteq. To aplikacja, którą w przeciągu chwili możesz załadować na swój telefon, a potem na przykład podłączyć do telewizora. Pierwszy tydzień jest darmowy.

Znajdź program o nazwie FireWorkout. Najpierw wykonaj trening o nazwie Find Your ABS, a później na Strong Arms.

Dzień 7

Dzień przerwy

Dzień 8 (KARDIO)

Dziś wracamy do kardio, które miałaś już okazję poznać. Jeśli czujesz, że po tych kilku tygodniach twoja kondycja się poprawiła, spróbuj podkręcić odrobinę tempo.

Dzień 9 (WZMACNIANIE)



Wracamy do treningu nóg i pośladków. Przypominam, że jeśli nie masz kettla, możesz wykorzystać butelkę wody (5 litrów) lub zrobić go bez dodatkowego obciążenia.

Dzień 10



Dzień przerwy

UWAGA!

TRENINGI SĄ PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZDROWYCH, NIE MAJĄCYCH PROBLEMÓW Z UKŁADEM KRĄŻENIA, SERCEM, NADCIŚNIENIEM, URAZAMI STAWÓW CZY KRĘGOSŁUPEM.

Jeśli nie wiecie, czy powinnyście wykonywać któryś z treningów lub ćwiczeń skonsultujcie się z lekarzem.

Pamiętajcie o dokładnej i poprawnej technice wykonywania ćwiczeń.

Błędna technika oraz zły stan zdrowia mogą prowadzić do urazów lub kontuzji. Autorka treningu nie bierze za to odpowiedzialności.

