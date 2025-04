Do tej pory nie słuchałaś muzyki podczas treningów? Czas to zmienić! Energetyczne piosenki, które prezentujemy poniżej nie tylko zmotywują cię do dania z siebie 100%, ale również pomogą wyregulować oddech i utrzymać odpowiednie tempo ćwiczeń. Którą z nich wybierasz?

Oto ranking najlepszych piosenek do aerobicu!

Nr 20

Tim Berg - Seek Bromance

Nr 19

Klingande - Jubel

Nr 18

Britney Spears - Scream&Shout

Nr 17

Klangkarussell - Sonnentanz

Nr 16

Lykke Li - I Follow Rivers (The Magician Remix)

Nr 15

Rihanna - Only Girl

Nr 14

Kat DeLuna & Busta Rhymes - Run the show

Nr 13

Bruno Mars - Uptown funk

Nr 12

Rudimental - Waiting all night

Nr 11

Ellie Goulding - Starry Eyed (Max Vangeli & AN21 Remix)

Nr 10

Secondcity - I wanna feel

Nr 9

Jennifer Lopez - On The Floor

Nr 8

Rihanna - We found love

Nr 7

Taylor Swift - Shake It Off

Nr 6

Duke Dumont - I got you

Nr 5

Disclosure - Latch

Nr 4

Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj - Bang Bang

Nr 3

Kiesza - Hideaway

Nr 2

Beyonce - 7/11

Nr 1

Deorro Feat. Adrian Delgado & DyCy - Perdóname