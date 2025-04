Tenis stołowy to gra którą z pewnością pamiętasz z lat szkolnych. Nawet jeśli nigdy nie grałaś w ping-ponga, zasady gry w tenisa stołowego opanujesz w kilka minut. Głównie chodzi o to, by odbić piłeczkę tak, by przeleciała na drugą stronę stołu i odbiła się na połowie przeciwnika.

Punkty w grze w tenisa stołowego zbiera się głównie za uderzenia, których przeciwnik nie odebrał. W tenisa stołowego można grać w 2 lub w 4 osoby.

Spis treści:

Do gry w ping ponga niezbędny jest: stół, siatka, rakietki i piłeczka.

Stół do tenisa stołowego

Powinien mieć wymiary 2,74 × 1,525 metra, a jego wysokość powinna wynosić 76 cm. Stół ma kształt prostokąta, zwykle pomalowany jest na zielono, niebiesko lub czarno. Na krawędziach ma białe pasy o szerokości 20 cm, a pasek przedzielający pola stołu ma szerokość 3 mm.

Siatka do gry

Rozpina się ją przez środek stołu. Powinna mieć wysokość 15,25 cm. Ważne jest jej odpowiednie napięcie. Przepisy mówią o takim napięciu, które przy obciążeniu na środku długości siatki ciężarem 100 g pozwoliłoby opuścić się jej o 1 cm.

Rakietki do ping ponga

Są niewielkie, ale jej wymiary nie są ściśle określone. Najczęściej wykonane są z drewna. Po obu stronach znajduje się okładzina, która nie powinna być przyklejona spoiwami kauczukowymi, a jedynie wodnymi.

Piłeczka ping-pongowa

Zrobiona jest z celuloidu lub plastiku. Ma średnicę 4 cm i powinna być biała lub pomarańczowa. Przepisy mówią o tym, że upuszczona na stół z wysokości 30 cm, powinna odbić się na wysokość nie mniejszą niż 23 cm.

W ping pongu gra się indywidualnie (tzw. singiel) lub w parze (tzw. debel). Grę zaczyna się od serwisu – piłeczka musi odbić od stołu się po stronie serwującego, przelecieć nad siatką i odbić się od stołu po stronie przeciwnika. Piłeczkę trzeba podrzucić na wysokość minimum 16 cm i uderzyć ją nad stołem.

Zawodnicy serwują po dwa razy z rzędu, aż do stanu gry wynoszącego 10:10. Później serwują po razie, aż do uzyskania dwupunktowej przewagi. Seta zdobywa zawodnik, który zdobędzie 11 punktów lub więcej z dwupunktową przewagą. Gra toczy się do 3 lub 4 wygranych setów.

Zasady gry w ping ponga z pewnością są jeszcze łatwiejsze do opanowania, niż zasady gry w piłkę nożną.

Zdobywanie punktów

Zawodnicy uderzają piłeczkę tak, by przeszła nad siatką i odbiła się od stołu po stronie przeciwnika. Gdy konkurent nie zdoła prawidłowo odbić piłki, jego przeciwnik zdobywa punkt. Punkty zdobywa się po błędach przeciwnika:

piłeczka odbiła się dwa razy na połowie gracza,

nietrafienie w piłeczkę ,

, dwukrotne odbicie się piłeczki po stronie odbijającego,

odbicie piłeczki od którejkolwiek części ciała (poza ręką trzymająca rakietkę),

piłeczka nie trafiła w połowę przeciwnika,

przeciwnika, uderzenie piłeczki zanim odbije się od stołu,

dotknięcie lub poruszenie stołu (nie dotyczy ręki z rakietką).

Poza singlem i deblem rozgrywanym według oficjalnych przepisów, istnieją amatorskie modyfikacje ping ponga.

Minipingpong

Minipingpong rozgrywany jest na stołach o mniejszych wymiarach. Rakietki i piłeczka pozostają takie same.

O wyłonienie grających

Przy dużej grupie chętnych można pobawić się w wyłonienie 2 graczy. Połowa grupy ustawia się za jedną połową stołu, druga połowa grupy staje po przeciwnej stronie. Jedna osoba rozpoczyna, rzucając piłeczkę tak, aby odbiła się po jego stronie stołu i po stronie przeciwnej.

Następnie gracze odbijają piłeczkę po jednym razie i obiegają stół, aby odbić piłeczkę po drugiej jego stronie. Kto popełni błąd, odpada. Ostatnie dwie osoby, które pozostaną w grze, rozgrywają seta, a następnie cała zabawa zaczyna się od początku.

Piłeczka kosztuje grosze – 6 sztuk to koszt ok. 4 zł. Rakietka kosztuje w zależności od jakości 15-300 zł. Siatka to koszt 30-100 zł. Amatorski komplet – piłeczki, rakietki i siatkę można kupić za ok. 60 zł.

Stół można kupić od 500 zł w górę. Tylko czy warto go kupować? To zależy, czy masz dość miejsca, aby grać w ping ponga. Początkującym nie trzeba go wiele wokół stołu, ale zaawansowani gracze lubią mieć dużo miejsca (2-3 metry po bokach i 3-5 metrów za i przed nim).

Tenis stołowy, uprawiany regularnie, poprawia wytrzymałość (kondycję) podobnie do treningu cardio. Poprawie ulegają też: koordynacja ruchowa, szybkość i refleks.

Ponieważ gra wymaga przynajmniej jednego partnera, tenis stołowy sprzyja podejmowaniu kontaktów z ludźmi. Pozwala na zdrową rywalizację i odreagowanie stresu.

Artykuł został pierwotnie opublikowany 9.10.2019.

