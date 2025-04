Pilates jest popularnym zestawem ćwiczeń opracowanym na początku XX wieku przez niemieckiego sportowca Josepha Pilatesa. Celem tej metody jest poprawa elastyczności ciała, wzmocnienie mięśni, szczególnie stabilizacyjnych tułowia. Trening może być wykonywany zarówno na macie bez sprzętów, jak i z pomocą specjalistycznych urządzeń czy dodatkowych akcesoriów, dzięki którym można osiągnąć lepsze efekty. Jednym z najskuteczniejszych, a jednocześnie zadziwiająco prostych przyrządów do pilatesu, jest elastyczna obręcz zwana magic circle. Jak jej używać, aby zwiększyć rezultaty ćwiczeń?

Reklama

Czym jest obręcz do pilatesu?

Obręcz do pilatesu jest to pierścień z elastycznego tworzywa z wyściełanymi miękkim materiałem uchwytami po przeciwnych stronach koła. Służy m.in. do zwiększenia oporu podczas ćwiczeń. Dzięki obręczy można angażować zarówno mięśnie górnej części ciała, jak i dolnej. Obręcz w trakcie ćwiczeń jest trzymana w dłoniach, między udami, kostkami lub w innych miejscach po to, aby napinać konkretne mięśnie, stworzyć opór lub utrzymać prawidłową postawę. Pomaga też w rozciąganiu mięśni.

Pilates z obręczą — zalety ćwiczeń

Używanie obręczy do ćwiczeń pilates sprawia, że trening staje się bardziej efektywny. Zwiększenie oporu w różnych ćwiczeniach wzmacnia mięśnie i zwiększa siłę, ujędrnia ciało, a także poprawia równowagę lepiej niż ćwiczenia bez tego sprzętu.

Niestety jest niewiele badań, które oceniały skuteczność ćwiczeń z obręczą w porównaniu do ćwiczeń bez niej. Warto przytoczyć małe badanie z 2021 roku opublikowane w piśmie Journal of Bodywork and Movement Therapies. Dowiedziono w nim, że używanie obręczy skutkowało większą aktywacją mięśni głębokich niż podczas używania piłki do pilatesu lub przy braku jakichkolwiek rekwizytów.

Co więcej, dzięki zastosowaniu obręczy serce pracuje nieco intensywniej, co sprzyja zdrowiu układu krążenia. Odpowiednie ściskanie koła może też ułatwiać utrzymanie równomiernego oddechu, który jest bardzo ważny w tej metodzie.

Przykładowe ćwiczenia pilates z obręczą. Jak używać koła?

Używanie obręczy do ćwiczeń pilatesu jest bardzo proste. Należy umieścić koło pomiędzy grupami mięśni, które chcemy ćwiczyć, następnie ściskać i rozluźniać. Można używać tego przyrządu do różnych ćwiczeń zarówno górnej części ciała, jak i nóg.

Jeżeli umieścisz obręcz podczas ćwiczeń między udami, to ściskając ją, ćwiczysz mięśnie ud i pośladków. Jeżeli będziesz unosić tułów, wtedy wzmacniane są mięśnie stabilizacyjne korpusu.

Oto przykładowy trening pilates z obręczą:

Jeżeli trening pilates jest dla ciebie całkowitą nowością, zacznij od podstaw: Pilates dla początkujących.

Źródła:

Kim YS, Lee N. Comparative analysis of core muscle activation according to the use of props and the different knee angle during the modified Pilates Hundred. J Bodyw Mov Ther. 2021 Jul;27:529-534. doi: 10.1016/j.jbmt.2021.04.005.

Czytaj także: