Pilates to modna forma aktywności, choć pierwotnie zestaw ćwiczeń został opracowany już na początku XX wieku przez niemieckiego sportowca Josepha Pilatesa. Ma wiele zalet, które sprawiają, że jest to wyjątkowa metoda, która może być dostosowana do indywidualnych możliwości i potrzeb.

Reklama

Dlaczego pilates może być lepszą aktywnością od innych ćwiczeń?

W pilatesie szczególny nacisk jest kładziony na kilka obszarów, które wyróżniają tę technikę spośród innych aktywności. Oto co sprawia, że warto praktykować pilates albo dodać go do swoich treningów, aby zyskać więcej korzyści.

Pilates a harmonia ciała i umysłu

Dzięki szczególnej koncentracji na oddechu i ruchach ciała pilates pomaga osiągnąć większą świadomość ciała i harmonię z umysłem skuteczniej niż wiele innych form aktywności. Przyczynia się do trenowania uważności, czyli mindfulness, poprzez świadome kierowanie uwagi na konkretne odczucia i doznania w danej chwili. Pod tym względem pilates przypomina jogę oraz tai-chi.

Trening głębokich mięśni stabilizujących

Pilates kładzie szczególny nacisk na wzmacnianie głębokich mięśni tułowia, które odpowiadają za stabilizację ciała. Regularne ćwiczenie poprawia funkcjonowanie tych mięśni, w tym ich grubość i wytrzymałość. Badania pokazują, że wpływa na poprawę równowagi. Osoby, które trenują pilates, mają większą zdolność do korygowania błędów postawy i eliminowania ruchów, które sprzyjają kontuzjom.

Relaksacja i obniżenie stresu w pilatesie

W związku z tym, że pilates skupia się na kontrolowanym ruchu, rozciąganiu i głębokim przeponowym oddychaniu, to działa relaksująco. Jedno z badań z udziałem studentów fizjoterapii dowiodło, że ćwiczenia pilates są bardzo skuteczną metodą redukcji stresu i powinny być z tego względu szeroko polecane. W innych pracach specjaliści sugerują, że ta technika zmniejsza zmęczenie, poprawia nastrój, a także motywację do działań.

Łagodny trening, który mogą stosować osoby po urazach

Pilates może być elementem rehabilitacji m.in. dla osób po urazach ortopedycznych. Odpowiednio dobrane ćwiczenia są stosunkowo łagodne i bezpieczne, a do tego nie obciążają stawów.

Jak można przeczytać w piśmie Journal of Bodywork and Movement Therapies, większość badań klinicznych przeprowadzona w ciągu pięciu lat nad wykorzystaniem pilatesu jako narzędzia rehabilitacyjnego wykazała skuteczność w osiąganiu pożądanych rezultatów, szczególnie w zakresie zmniejszania bólu i niepełnosprawności. Inna praca opublikowana w BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation sugeruje, że ćwiczenia pilates mają pozytywny wpływ na korygowanie wad kręgosłupa i postawy.

Co ważne, metodę można dostosowywać do indywidualnych potrzeb i możliwości. Poza tym wzmacnia siłę mięśniową, mobilność i elastyczność ciała, co również jest bardzo ważne po kontuzjach.

Precyzja i kontrola w pilatesie

Podczas gdy wiele innych sportów nagradza siłę czy tempo, w pilatesie podstawą jest precyzja i jakość ruchu. Celem nie jest ilość, szybkość i zwinność, a świadome i kontrolowane działanie, które daje wymierne efekty. Dzięki tej właściwości pilatesu wzmacniasz mięśnie głębokie, trenujesz uwagę i minimalizujesz ryzyko kontuzji.

Czego nie dają ćwiczenia pilatesu?

Klasyczny pilates nie jest ukierunkowany na spalanie kalorii, tkanki tłuszczowej oraz chudnięcie. Dlatego jeśli taki jest twój cel, lepiej wybrać inne formy aktywności, zwłaszcza ćwiczenia kardio, jak bieganie czy jazda na rowerze (więcej na ten temat: ćwiczenia na schudnięcie). Nie jest też najlepszą techniką pod kątem budowania masy mięśniowej i rzeźbienia ciała, jak sport siłowy.

Jeżeli potrzebujesz intensywniejszego treningu, który dodatkowo spala tkankę tłuszczową i działa jak kardio, to możesz skorzystać z nowoczesnych dynamicznych odmian pilatesu, np. power pilates.

Pod względem skuteczności we wzmacnianiu mięśni stabilizacyjnych, poprawy postawy, świadomości ciała i redukcji stresu pilates jest w fitnessowej czołówce. Jeśli zaś chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej oraz rozbudowywanie mięśni, to ćwiczenia Pilatesa ustępują miejsca innym aktywnościom. To od naszych celów zależy wybór najlepszej metody.

Źródła:

Noman Ahmed, Pre and Post Analysis of Stress Reduction Following Pilates Exercise among Undergraduate Students of Physical Therapy, (2024). Medical Forum Monthly, 32(10). https://medicalforummonthly.com/index.php/mfm/article/view/1485,

Byrnes K, Wu PJ, Whillier S. Is Pilates an effective rehabilitation tool? A systematic review. J Bodyw Mov Ther. 2018 Jan;22(1):192-202. doi: 10.1016/j.jbmt.2017.04.008,

Li F, Omar Dev RD, Soh KG, Wang C, Yuan Y. Effects of Pilates exercises on spine deformities and posture: a systematic review. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2024 Feb 22;16(1):55. doi: 10.1186/s13102-024-00843-3,

Pinto JR et al., Is pilates better than other exercises at increasing muscle strength? A systematic review. Heliyon. 2022 Nov 14;8(11):e11564. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11564.

Czytaj także: