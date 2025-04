Podczas poszukiwania ćwiczeń, które pomagają się zrelaksować, rozciągnąć i wzmocnić mięśnie do gry wchodzą pilates i joga. Ale co wybrać na początek? Czym różnią się te dwie formy ćwiczeń oraz która z nich jest lepsza, gdy nie mamy doświadczenia ani w jednej, ani w drugiej dyscyplinie? Podpowiadamy, co wybrać na start.

Pilates a joga – główne różnice

Pilates to zestaw ćwiczeń fizycznych opracowany na początku XX wieku przez Josepha Pilatesa, którego głównym celem było zwiększenie siły mięśni głębokich tułowia i poprawa elastyczności.

Joga wywodzi się ze starożytnej praktyki duchowej, której podstawą jest dążenie do połączenia ciała, umysłu i ducha ze świadomością.

Co ciekawe, ćwiczenia Pilatesa zawierają elementy jogi i filozofii Wschodu, ale nacisk kładą na rozwój fizyczny. Wspólnym celem obu technik jest poprawa elastyczności ciała, zmniejszenie napięcia mięśni i redukcja stresu m.in. poprzez oddech.

Różnice między pilatesem a jogą:

Główną różnicą pomiędzy jogą a pilatesem są ruchy i ich tempo . Joga jest wolniejsza, a pilates bardziej dynamiczny.

. Joga jest wolniejsza, a pilates bardziej dynamiczny. W jodze określone pozycje utrzymuje się przez dłuższy czas (od kilku sekund do kilku minut), a w pilatesie chodzi o powtarzanie ruchów , które wzmacniają mięśnie głębokie.

, które wzmacniają mięśnie głębokie. Joga to więcej duchowości i medytacji.

Istnieje więcej odmian jogi niż pilatesu, dlatego wybór zajęć jest szerszy.

W treningach pilates częściej wykorzystuje się sprzęty i przyrządy do ćwiczeń, np. ciężarki, taśmy, wykonuje się też pilates na reformerach oraz pilates z obręczą.

Co wybrać na początek: pilates czy jogę?

Zdania co do tego, co jest lepszym wyborem dla początkujących – pilates czy joga – są podzielone. Najlepiej spróbować obu technik i wybrać najlepszą dla siebie. Niektórzy uważają, że osobom początkującym może być łatwiej rozpocząć od jogi, bo pilates kładzie większy nacisk na wzmacnianie mięśni i jest bardziej dynamiczny.

Według innych opinii pilates jest lepszym wyborem dla osób, które mają mniejszy zakres ruchów i elastyczności. Jeżeli szukamy aktywności wolniejszej i wyciszającej, to warto rozważyć najpierw jogę. Gdy wolimy aktywniejsze formy ruchu, bardziej do gustu przypadnie nam pilates.

Osoby, które już ćwiczą jogę, mogą połączyć ją z pilatesem po to, aby zmniejszyć ryzyko kontuzji i wzmocnić głębsze partie mięśni, a tym samym osiągać lepsze rezultaty. Rozpoczęcie od pilatesu z pewnością zwiększy możliwości podczas późniejszych treningów jogi. Wybór odpowiedniej techniki powinien zależeć zatem od naszych potrzeb, upodobań i możliwości.

