Pilates board to wielofunkcyjna platforma, która umożliwia wykonywanie ćwiczeń pilatesu, również tych inspirowanych reformerem. Niestety reformer jest bardzo drogi, więc rzadko kto może sobie na niego pozwolić. Reformer board jest w stanie w pewnym zakresie go zastąpić, a kosztuje w porównaniu z nim niewiele – to równowartość kilku wizyt w klubie pilates z reformerami. W dodatku pilates board się składa i mieści pod fotelem czy łóżkiem, co sprawia, że nie stanie się zawalidrogą po skończonym treningu.

Dzięki „desce do pilatesu” można trenować w domu i pracować nad ciałem w sposób funkcjonalny, bez nadmiernego obciążania stawów. Coraz więcej filmików w internecie pokazuje, jak z niego korzystać, są też dostępne całe treningi online.

Co daje pilates board?

Pilates board poszerza zakres ćwiczeń i pozwala na jeszcze skuteczniejsze:

wzmacnianie mięśni głębokich, szczególnie brzucha i pleców,

poprawianie równowagi i koordynacji,

wzmacnianie mięśni posturalnych , w tym pośladków ale i ud - gdy deska wyposażona jest także w gumy treningowe lub uchwyty,

, w tym pośladków ale i ud - gdy deska wyposażona jest także w gumy treningowe lub uchwyty, rozciąganie i mobilizację kręgosłupa , bioder i barków,

, bioder i barków, trening całego ciała bez dużego obciążenia stawów.

W praktyce oznacza to, że z pomocą pilates board można przeprowadzić kompletny trening siłowo-stabilizacyjny, który będzie bezpieczny nawet dla osób początkujących, starszych lub wracających do formy po kontuzji. Ćwiczenia na tym przyrządzie przypominają pilates na reformerze.

Komu przyda się pilates board?

Żeby zacząć ćwiczyć pilates wystarczy mata, ale jeśli chcesz mieć szerszy wachlarz ćwiczeń, albo potrzebujesz jeszcze skuteczniejszych ćwiczeń lub odmiany, „deska do pilatesu” może być dla ciebie interesującą propozycją. Wykonasz na nim wiele zmodyfikowanych ćwiczeń pilatesu podobnych do tych, jakie można robić na reformerze.

Ale pilates board to nie tylko przybór do ćwiczeń pilatesu. Można go wykorzystać do klasycznych ćwiczeń siłowych, a jego użycie sprawi, że będą jeszcze skuteczniejsze.

Warto wiedzieć: niektóre pilates boardy mają wymienne elementy lub są zintegrowane z aplikacjami treningowymi, co jeszcze bardziej ułatwia domowe ćwiczenia, dodatkowo motywuje i podnosi efektywność treningów. Poniższy filmik pokazuje, przykłady takiego wykorzystania tego przyrządu, dzięki czemu modelowania ciała i spalanie kalorii można przenieść na wyższy poziom.

Lubisz pilates i chcesz ćwiczyć w domu z większą efektywnością? Szukasz kompaktowego sprzętu do urozmaicenia treningu? Twoje ciało potrzebuje nowych bodźców, aby szybciej uzyskać wymarzoną sylwetkę? Zależy ci na poprawie postawy, wzmocnieniu mięśni głębokich i mobilności? Nie chcesz wydawać majątku na sprzęt do treningu? Chcesz intensywniejszych ćwiczeń, aby pilates nie tylko wzmacniał mięśnie, ale też spalał więcej kalorii? W każdym z tych przypadków pilates board może spełnić twoje oczekiwania.

Jak ćwiczyć na pilates board?

Ruchome platformy służą do opierania na nich dłoni lub stóp. Dzięki temu można np. poruszać nogami w pozycji podporu przodem lub rękoma w pozycji table top. To zwiększa zaangażowanie mięśni i nie tylko skuteczniej je wzmacnia, ale też zwiększa spalanie kalorii.

Prostsze ćwiczenia pilatesa na spalanie tłuszczu z brzucha pokazuje poniższy filmik, w którym wykorzystuje się jedynie podstawowe wyposażenie pilates board. To 15-minutowy trening, z którym poradzą sobie nawet osoby poczatkujące.

Z kolei filmik załączony niżej pokazuje nieco inny zestaw ćwiczeń, w którym dodatkowo wykorzystuje się przyczepione do przyrządu gumy. To także 15-minutowy zestaw na spalanie tłuszczu i spłaszczanie brzucha.

Pilates board kosztuje ok. 350 zł. Nie jest to mało, ale w porównaniu nawet z tańszymi, domowymi wersjami reformera, które kosztują ok. 7 tysięcy złotych, to nie jest wielka inwestycja w dobrą formę.

