Jeżeli szukasz treningu, który pomoże ci wyrzeźbić i wysmuklić całe ciało, to pilates na reformerach jest strzałem w dziesiątkę. Poniżej prezentujemy proste ćwiczenia, które można robić niezależnie od poziomu wytrenowania, również wtedy, gdy dopiero zaczynamy przygodę w pilatesem na reformerach.

Czym jest pilates na reformerach?

Pilates na reformerach to rodzaj ćwiczeń opracowanych przez Josepha Pilatesa, które wykonuje się na specjalnym urządzeniu o nazwie „reformer”. Reformer jest to zaawansowane urządzenie do treningu pilatesu wyposażone w przesuwającą się platformę. Cieszy się dużą popularnością wśród trenerów fitness i celebrytów. Wyglądem przypomina łózko i jest bardzo przydatne, jeśli zależy nam na treningu całego ciała. Efekty ćwiczeń na reformerze to nie tylko smukła sylwetka i silniejsze mięśnie (pilates na reformerach wzmacnia szczególnie mięśnie głębokie), ale też większa świadomość ciała.

Co daje pilates na reformerach? To zależy od rodzaju ćwiczeń i poziomu zaawansowania, ale główne efekty, które można osiągnąć, to:

zwiększanie świadomości ciała,

zwiększenie elastyczności,

poprawa równowagi i koordynacji,

łagodzenie wad postawy,

poprawa formy,

złagodzenie bólu pleców,

budowanie wytrzymałości mięśniowej całego ciała.

Pilates na reformerze - 3 proste ćwiczenia na nogi, brzuch i postawę ciała

Przygodę z pilatesem na reformerach najlepiej zacząć od prostych ćwiczeń. Jeśli zależy ci na aktywacji mięśni nóg i pośladków, wykonaj te kroki:

Połóż się na plecach na reformerze, a następnie oprzyj stopy o footbar. Prostuj i zginaj nogi, przesuwając platformę. Pamiętaj o głębokim rytmicznym oddechu i spokojnych ruchach podczas ćwiczeń. Możesz urozmaicić to ćwiczenie, robiąc je z oparciem na całych stopach, tylko palcach lub piętach.

Pilates na reformerach obejmuje też ćwiczenia na stabilizację centralnej części ciała i tułów (tzw. core). Przykładowe ćwiczenie wzmacniające skośne mięśnie brzucha i poprawiające rotację ciała:

Usiądź wygodnie na platformie. Chwyć w dłoń jeden pasek reformera. Skręcaj tułów z oporem paska i wracaj do pozycji wyjściowej. Pamiętaj o rytmicznym oddechu i powolnym wykonywaniu ćwiczeń.

Pilates na reformerach to również ćwiczenia, które spalają tkankę tłuszczową brzucha i wzmacniają mięśnie tego obszaru. Oto przykładowa sekwencja, dzięki której wyrzeźbisz i wzmocnisz mięśnie brzucha:

Połóż się wygodnie na platformie. W tym ćwiczeniu unieś nogi, zginając je w kolanach pod kątem 90°. Możesz ćwiczyć z paskami lub bez nich. Lekko unieś dolny odcinek pleców. Pompuj ramionami w górę i w dół. Pamiętaj o tym, żeby napiąć mięśnie brzucha, oddychać głęboko i spokojnie.

Pilates na reformerach można robić samodzielnie po zakupieniu odpowiedniego sprzętu. Jest dość drogi, chociaż są też dostępne tańsze wersje domowe. Treningi mogą odbywać się również w klubach fitness, zazwyczaj w formie zajęć grupowych. Cena pojedynczych spotkań waha się od 120 do 200 zł.

