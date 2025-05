Jeśli zależy ci na wzmocnieniu mięśni, możesz rozważyć kilka rodzajów ćwiczeń. Oprócz nasuwającego się od razu na myśl treningu siłowego warto wziąć też pod uwagę pilates. Są to dwie inne aktywności, ale obie skoncentrowane na wzmacnianiu mięśni. Obie oferują wiele innych korzyści dla sprawności ciała i dobrego samopoczucia. Pilates cieszy się rosnącą popularnością, ale czy jest lepszym wyborem niż siłownia? Pod niektórymi względami – tak.

Reklama

Zalety, które sprawiają, że pilates wygrywa z treningiem siłowym

Zarówno trening siłowy jak i pilates oferują różne efekty, ale pilates zdecydowanie wyróżnia się jako metoda, która poprawia elastyczność ciała, postawę i siłę rdzenia (core). Pilates jest często porównywany do jogi, ponieważ kładzie nacisk na zwiększanie mobilności ciała poprzez kontrolowane, stosunkowo powolne i precyzyjne ruchy. Pod tym względem prześciga ćwiczenia oporowe.

Oprócz tego pilates jest łagodniejszy dla stawów, stąd bywa często polecany osobom po kontuzjach i z chorobami przewlekłymi. Lepiej też uczy świadomości ciała i zmniejsza ryzyko późniejszych kontuzji. Może skutecznie łagodzić dolegliwości bólowe, jak ból pleców czy stawów. Jeżeli mamy taki problem zdrowotny, to szczególnie warto zainteresować się funkcjonalną odmianą pilatesu, która zawiera ćwiczenia korygujące wady postawy i złe wzorce ruchowe.

Z racji tego, że pilates czerpie m.in. z jogi, to kładzie nacisk również na prawidłowe oddychanie. To daje dodatkowe korzyści. Z pewnością jest to metoda bardziej skoncentrowana na relaksacji i poprawie nastroju niż trening siłowy.

Czy pilates rzeźbi i buduje mięśnie tak jak trening siłowy?

Pilates pomaga trenować siłę mięśni poprzez wykorzystywanie ciężaru ciała, sprzętów (np. reformer) lub przyrządów, takich jak taśma oporowa lub ciężarki. Istnieją naukowe dowody na to, że pilates skutecznie zwiększa masę mięśniową, obniża zawartość tkanki tłuszczowej i sprawia, że wytrzymałość mięśni wzrasta. Nie buduje jednak mięśni tak skutecznie jak ćwiczenia siłowe.

Co istotne, zarówno trening siłowy, jak i pilates stawiają na zwiększanie siły, ale w nieco innym ujęciu. Przykładowo osoba podnosząca ciężary może być w stanie zrobić przysiad z ciężarem 150 kg, ale może nie wykonać wielu powtórzeń wznosów nóg w leżeniu na boku tak jak osoba ćwicząca pilates. Ta druga może za to nie być w stanie podnieść dużego ciężaru. Ten przykład pokazuje, że są różne interpretacje siły.

Pilates czy trening siłowy?

Zarówno pilates jak i ćwiczenia siłowe wspierają poprawę kondycji fizycznej, rzeźbią mięśnie i zwiększają siłę. To którą metodę najlepiej wybrać, zależy od indywidualnych potrzeb. Jeżeli celem jest zwiększenie zakresu ruchów, mobilności i siły rdzenia, lepszy będzie pilates. Jeśli chcesz skoncentrować się głównie na rozbudowie mięśni, to ćwiczenia oporowe są lepszym wyborem. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać obie aktywności, bo mogą się też świetnie uzupełniać.

Źródła:

Pinto JR et al., Is pilates better than other exercises at increasing muscle strength? A systematic review. Heliyon. 2022 Nov 14;8(11):e11564. doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11564.

Czytaj także: