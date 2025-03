Pierwsza lekcja pływania to spore przeżycie dla dziecka czy dorosłego, który do tej pory nie chodził na zajęcia na pływalni. Poza niezbędnym sprzętem potrzebny będzie też dobry nastrój i spokój. Wody nie trzeba się bać. Nikt też nie będzie od ciebie wymagał nie wiadomo jakich umiejętności, będzie wprost przeciwnie – instruktor stopniowo będzie oswajał cię z wodą, krok po kroku udowadniając ci, że to nie jest nieprzyjazne środowisko. Jeśli wszystko będzie szło dobrze, szybko nauczysz się, że wodzie można się rozluźnić, unosić na niej, a w końcu pływać.

Pierwsza lekcja pływania jest kluczowym momentem, który wprowadza początkującego pływaka w świat sportów wodnych. Zajęcia zazwyczaj odbywają się w małych grupach lub indywidualnie, co pozwala instruktorowi na bardziej spersonalizowane podejście do każdego uczestnika. Pierwsze spotkanie ma na celu oswojenie kursanta z wodą, co jest niezwykle istotne, szczególnie dla osób, które czują się w wodzie niepewnie lub odczuwają lęk.

Rozgrzewka i przygotowanie. Pierwsza lekcja pływania zwykle rozpoczyna się od krótkiej rozgrzewki na brzegu basenu. Instruktor przeprowadza ćwiczenia rozciągające i ogólnorozwojowe, które przygotowują ciało do wysiłku fizycznego oraz pomagają w rozluźnieniu mięśni i stawów.

Oswajanie z wodą. Pierwszy kontakt z wodą jest stopniowy. Instruktor zazwyczaj wprowadza uczestników na płytką część basenu, gdzie można bezpiecznie stanąć. Czasami pierwszy kontakt z wodą odbywa się poprzez zamoczenie nóg w wodzie w pozycji siedzącej na brzegu basenu. Wejście do wody odbywa się po drabince, co pozwala stopniowo zanurzać ciało. Pierwsze ćwiczenia oddechowe mogą obejmować dmuchanie w wodę, zanurzanie twarzy i wypuszczanie powietrza pod wodą, co przygotowuje do bardziej zaawansowanych technik pływackich.

Ćwiczenia z deską i makaronem. Aby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa podczas pierwszej lekcji pływania, kursanci często używają akcesoriów pływackich, takich jak deski czy makarony. Akcesoria pomagają również w nauce prawidłowej pozycji ciała w wodzie, co jest fundamentem skutecznego pływania. Wiele ćwiczeń odbywa się przy krawędzi basenu. Pozwala to na pracę nad poruszaniem nogami czy rękoma w wodzie bez konieczności martwienia się o utrzymanie się na powierzchni wody.

Ćwiczenia na zaufanie i relaksację. Podczas pierwszej lekcji instruktor często przeprowadza ćwiczenia relaksacyjne, które mają na celu zbudowanie zaufania do wody. Mogą to być proste ćwiczenia unoszenia się na wodzie z chwytem za krawędź basenu, czy tzw. korek, czyli unoszenie się w wodzie w pozycji kucznej z obejmowaniem rękoma nóg i zanurzoną twarzą.

Nauka pływania rozpoczyna się od podstaw, które mają na celu oswojenie się z wodą oraz rozwijanie podstawowych umiejętności, takich jak oddychanie, pozycja ciała oraz ruchy nóg i rąk.

Pierwszym krokiem w nauce pływania jest oswojenie się z wodą. Ważne jest, aby kursant czuł się komfortowo w wodzie i zyskał pewność siebie. Instruktor przeprowadza ćwiczenia, które mają na celu przezwyciężenie lęku przed wodą, takie jak zanurzanie twarzy, wydmuchiwanie bąbelków czy leżenie na plecach. Te proste ćwiczenia są kluczowe dla rozluźnienia i poczucia, że woda jest środowiskiem, w którym można się swobodnie poruszać.

Nauka pływania to też nauka podstawowych technik oddychania. Kursanci uczą się, jak kontrolować oddech w wodzie. Najpierw uczą się, jak najbardziej swobodnego wydechu do wody. Oddychanie to jeden z najważniejszych elementów pływania, a właściwa technika oddychania pozwala na dłuższe i bardziej efektywne pływanie bez zadyszki.

Kolejnym ważnym elementem jest nauka właściwej pozycji ciała w wodzie. Kluczowe jest utrzymanie poziomej linii ciała, co minimalizuje opór wody i pozwala na efektywne poruszanie się do przodu. Ćwiczenia z użyciem desek lub makaronów pomagają kursantom utrzymać odpowiednią pozycję i skupić się na pracy nóg i ramion.

Po opanowaniu podstaw oddychania i pozycji ciała, kursanci zaczynają naukę podstawowych ruchów nóg i rąk. W zależności od stylu pływackiego ćwiczenia mogą obejmować kopnięcia nóg w stylu klasycznym, grzbietowym lub kraulowym, oraz podstawowe ruchy ramion. Wykorzystanie akcesoriów pływackich, takich jak deski, pozwala na skupienie się na jednej części ciała, np. tylko na ruchach nóg, co ułatwia naukę.

Nauka pływania wymaga opanowania koordynacji ruchów rąk, nóg i oddychania. Instruktor prowadzi ćwiczenia, które pomagają w zintegrowaniu tych elementów w płynny ruch. Początkowo kursanci mogą mieć trudności z synchronizacją oddychania z ruchem ramion, dlatego pierwsze lekcje koncentrują się na powolnym, świadomym wykonywaniu poszczególnych ruchów.

fot. Pierwsza lekcja pływania: ćwiczenia/ Adobe Stock, Svitlana

Długość pierwszych lekcji pływania powinna być dostosowana do poziomu zaawansowania, wieku uczestników oraz ich kondycji fizycznej. Optymalny czas trwania pierwszych zajęć dla początkują-cych to około 30 do 45 minut. Czas ten jest wystarczający, aby wprowadzić kursantów do podstaw pływania, ale jednocześnie nie jest na tyle długi, aby zmęczyć czy zniechęcić.

Krótsze sesje pomagają utrzymać koncentrację i zaangażowanie kursantów, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci oraz osób, które nie czują się jeszcze pewnie w wodzie. Zbyt długie zajęcia mogą prowadzić do znużenia, a nawet frustracji, jeśli uczestnicy odczuwają trudności w nauce.

Pierwsze lekcje pływania mogą być fizycznie wymagające, zwłaszcza dla osób, które nie miały wcześniej styczności z wodą. Intensywna praca mięśni, koncentracja na technice i nowość środowiska wodnego mogą prowadzić do szybkiego zmęczenia, dlatego optymalny czas trwania lekcji to 30-45 minut.

Krótsze zajęcia sprzyjają utrzymaniu odpowiedniego poziomu energii i bezpieczeństwa w wodzie. Osoby początkujące mogą nie mieć jeszcze wyczucia wody i mogą łatwo się przemęczyć, co zwiększa ryzyko urazów lub nieprzyjemnych doświadczeń.

Mniejsze dawki informacji są łatwiejsze do przyswojenia i zapamiętania. Podczas pierwszych lekcji pływania instruktor koncentruje się na najważniejszych aspektach, takich jak oswojenie z wodą, podstawy oddychania i proste ruchy. Regularne krótsze sesje sprzyjają systematycznemu postępowi i lepszemu przyswajaniu umiejętności.

Początkowe zajęcia mogą być prowadzone 1-2 razy w tygodniu, co pozwala na stopniowe przyzwyczajenie się do wody i naukę nowych umiejętności. Z czasem, gdy kursanci nabierają pewności siebie i umiejętności, czas trwania zajęć można wydłużać do 45-60 minut.

Odpowiednie postępowanie rodziców jest bardzo ważne, żeby pierwszy raz na basenie nie był porażką i od razu przypadł do gustu maluchowi. Pierwsze wejście do basenu jest decydujące, dlatego trzeba trzymać dziecko, przytulając je do siebie i delikatnie polewać wodą. W ten sposób czuje się ono bezpiecznie i ma możliwość porozglądania się wkoło.

Gdy już dziecko oswoi się ze środowiskiem wodnym, spróbuj je położyć na brzuszku. Rób to, łapiąc je pod paszkami i równocześnie przykładając kciuk do brody, aby nie zanurzyło sobie przypadkiem głowy.

Dla większego komfortu możesz założyć dziecku rękawki, które świetnie podtrzymują dziecko na wodzie. Może to też być koło do pływania, które bezpiecznie podtrzymuje dziecko od dołu i pozwala na bezpieczne pływanie.

Po wstępnym oswojeniu się z wodą można rozpocząć zabawę z dzieckiem. Pospaceruj z maluchem, kładąc go przy tym to na plecach to na brzuszku. Dla zachęty powrzucaj kolorowe zabawki do wody, to na pewno zachęci je do podnoszenia główki bez przymuszania.

Dzieci w różnym wieku opanowują umiejętność pływania, jest to cecha indywidualna dla każdego brzdąca. Możemy im to ułatwić kupując odpowiednie akcesoria do pływania: dmuchane koło, kamizelkę, naramienniki, czy deskę – wspierające pierwsze próby pływania niemowlaków, jak i trochę starszych maluchów.

fot. Pierwsza lekcja pływania niemowląt/ Adobe Stock, ninelutsk

Na pierwszą lekcję pływania trzeba ze sobą wziąć tylko najpotrzebniejszy sprzęt:

strój do pływania,

klapki,

ręcznik,

czepek,

mydło.

Okularki nie są niezbędne, ale np. osoby używające soczewek kontaktowych z pewnością powinny je ze sobą zabrać. Nauka pływania bez okularków ma jednak swoje plusy. Uczy, że zachlapanie oczu to nie koniec świata, i że oczy pod wodą można otwierać. To dodatkowy element jeszcze lepszego oswajania się z wodą i praca nad tym, by w wodzie czuć się pewnie.

Jeśli basen nie jest wyposażony w suszarki do włosów, warto ze sobą na basen zabierać własną, kompaktową suszarkę oraz grzebień. Przydać się może także krem do twarzy i balsam do ciała, aby nawilżyć skórę po prysznicu po zajęciach.

Wszystkie niezbędne do nauki pływania akcesoria są na wyposażeniu basenu. Nie musisz więc martwić się o deskę do pływania czy inne sprzęty pomagające utrzymać się na wodzie.

Artykuł pierwotnie opublikowano 29.10.2019 r.

