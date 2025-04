Słowo "parkour" wywodzi się od francuskiego "parcours" - trasa, droga, przebieg. Osoby praktykujące ten rodzaj aktywności fizycznej nie wspomagają się specjalistycznym sprzętem, wykorzystują natomiast siłę swoich mięśni oraz nabyte umiejętności.

Spis treści:

Parkour jest dyscypliną sportową polegającą na szybkim i płynnym pokonywaniu przeszkód w biegu. Jej twórcą jest David Belle. Parkour swoje początki ma w wojskowych treningach weryfikujących możliwości żołnierzy w trudnych warunkach terenowych. Pierwotnie celem treningu było poruszanie się w naturalnym środowisku, z czasem jednak teren zmienił się na miejski.

Choć ryzyko związane z tym sportem jest niemałe, korzyści z niego wynikających też nie brakuje! Należą do nich:

poprawa kondycji ,

, zwiększenie elastyczności ciała ,

, poprawa koordynacji ruchowej,

wzmocnienie mięśni całego ciała ,

, wzmocnienie kości,

umiejętność bezpiecznego upadania.

Warto wspomnieć, że aby być dobrym traserem, trzeba sobie wszystkie powyższe cechy wypracować treningami poza parkourowymi trasami.

Parkour to bardzo wymagający sport, do którego potrzeba wiele praktyki, determinacji i przygotowania. Bez nich bowiem nie trudno o kontuzje.

Jak każda dyscyplina sportowa, parkour wymaga treningów, a te nie należą do lekkich. W celu odpowiedniego przygotowania ciała do tej aktywności fizycznej trzeba rozwijać nie tylko siłę mięśni, ale także kondycję, gibkość, równowagę i płynność ruchów. Jednak to nie wszystko, bo równie istotna, jak sprawność fizyczna, jest znajomość technik. Zaczyna się od ćwiczenia skoków, naskoków, zeskoków, bezpiecznego lądowania, przewrotów, a z czasem przechodzi się do bardziej skomplikowanych kroków oraz ich sekwencji.

Zainteresowanych parkourem jest wielu, więc jeżeli chce się spróbować treningu w grupach, wystarczy rozejrzeć się w internecie, np. na Facebooku za miejscowymi środowiskami traserów.

​

Najważniejszym środkiem ostrożności w praktykowaniu parkouru jest świadomość ryzyka z nim związanego. Skręcone nadgarstki, nadwyrężone mięśnie, zwichnięcia, a także złamania i wiele innych kontuzji to podstawowe zagrożenia. Żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia należy znać i przestrzegać następujących zasad:

znajomość terenu, na którym się trenuje,

świadomość swoich możliwości i słabości,

ćwiczenie w towarzystwie innych osób, które w razie potrzeby będą mogły udzielić pomocy,

zasięganie porad u bardziej doświadczonych traserów,

zachowanie zdrowego rozsądku.

Poniżej znajdziesz najczęściej używane pojęcia, które oznaczają konkretne ewolucje, sposób ich wykonania oraz nazwy osób uprawiających ten sport.

Flow — płynne wykorzystanie w praktyce poszczególnych technik.

Roll — przewrót w przód przez ramię.

Cat Pass — skok kuczny przez przeszkodę.

Kong — skok ponad przeszkodą z lądowaniem w pozycji wykorzystywanej w Cat Pass.

Lazy Valut — przeskoczenie przeszkody poprzez podparcie się na niej jedną ręką i przerzucenie nad nią nóg bokiem.

Precision Jump — skok obunóż w konkretne miejsce, najczęściej na wysokościach.

Traser (traceur) — mężczyzna uprawiający parkour.

Traserka (traceuse) — kobieta uprawiająca parkour.

Jak każdy sport, tak i parkour nie jest idealny. Przynosi wiele korzyści, sprawia frajdę, ale i zwiększa (i to poważnie) ryzyko urazów. Zacznijmy od spraw przyjemnych.

Do zalet parkoura należą:

ćwiczenie kondycji i sprawności fizycznej, dzienna dawka aktywności,

dobra zabawa,

imponujące efekty treningów,

możliwość poznania nowych ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Do wad, za to bardzo poważnych, zaliczyć trzeba: ryzyko kontuzji i trwałych uszkodzeń ciała, a w ekstremalnych przypadkach zagrożenie życia.

Parkour stał się przedmiotem zainteresowania wśród twórców gier (seria Assasin’s Creed czy Mirror’s Edge) oraz filmów (13 Dzielnica, Brick Mansions Najlepszy z Najlepszych, Yamakasi – Współcześni Samurajowie i Yamakasi 2: Synowie Wiatru), którzy rozpowszechnili ten sport na całym świecie.

Parkour bywa mylony z freerunem, który również polega na pokonywaniu przeszkód w biegu. Jednak we freerunie wykorzystuje się bardziej efektowne i skomplikowane techniki, które są zarazem bardziej(!) niebezpieczne.

