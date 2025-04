Z pamięci mięśniowej korzysta każdy – od dziecka po osoby starsze. To dzięki niej po latach przerwy można tańczyć, robić na drutach, prowadzić samochód. Aby ciało zapamiętało umiejętność ruchową, musi zajść wiele skomplikowanych zmian w układzie nerwowym i mięśniach. To wymaga wielu powtórzeń – tym więcej ich trzeba, im bardziej skomplikowany jest ruch.

Pamięć mięśniowa po latach przerwy pozwala ci wsiąść na rower i jechać, stanąć na nartach i zjechać, chwycić piłkę i nią rzucić do celu, czy złapać szydełko i po latach od ostatniej robótki znowu dziergać. Pamięć mięśniowa w tym ujęciu to tzw. pamięć motoryczna, która zależy nie tylko od mięśni. Tak jak w przypadku tej zwykłej, tak i pamięć mięśniowa ma wiele wspólnego z układem nerwowym, a konkretnie z mózgiem.

Pamięć mięśniowa działa podobnie do zwykłej pamięci. Jeśli wykujesz coś na blachę, obudzona o północy wyrecytujesz to bezbłędnie. I analogicznie: jeśli do perfekcji nauczysz się wykonywać jakąś czynność, skoordynowanie pracy mięśni niezbędne do jej wykonania zostanie zakodowane w mózgu. I na zawołanie będziesz w stanie ten ruch wykonać bez problemu. Co to znaczy do perfekcji? Chodzi o to, żeby móc czynność wykonywać automatycznie, bez skupiania się na niej.

Inne przykłady, gdy pamięć mięśniowa daje o sobie znać:

sprawne, bezwzrokowe pisanie na komputerze,

taniec,

prowadzenie samochodu,

gra na instrumencie muzycznym.

To wymaga wielu ćwiczeń, czyli powtarzania danego ruchu i doprowadzenia go do perfekcji. Dzieje się tak, gdy w mózgu zostaną zoptymalizowane połączenia nerwowe, które staną się swoistą kartą pamięci dla tego ruchu.

Etap 1: nauka wykonywania ruchu

To na tym etapie tworzą się nowe połączenia między neuronami, które łączą regiony mózgu odpowiadające za planowanie i wykonywanie ruchu. Główną rolę odgrywa tu pierwotna kora ruchowa, zawiadująca ruchami zależnymi od naszej woli.

Etap 2: Powtarzanie i doskonalenie ruchu

Na tym etapie wytworzone połączenia nerwowe zyskują otoczkę mielinową, która izoluje je od otoczenia i przyspiesza tempo przewodzenia impulsów nerwowych. Grubsza otoczka mielinowa oznacza zdolność do wykonywania ruchu szybciej i z większą precyzją.

Etap 3: Automatyzacja

To zmiana polegająca na tym, że do wykonania ruchu przestaje być potrzebny udział świadomości. Ruchem zaczyna zawiadywać podświadomość, co oznacza, że do pracy włączają się inne regiony mózgu – móżdżek i zwoje podstawne. Na tym etapie wykonywany ruch staje się idealnie skoordynowany, precyzyjny i wydajny. Jednocześnie mniejszy udział w wykonaniu ruchu bierze tzw. kora przedczołowa, która odpowiada za podejmowanie decyzji i świadomą kontrolę ruchu.

Etap 4: Informacje zwrotne i korekta

Centralny układ nerwowy odbiera w czasie rzeczywistym bodźce z proprioreceptorów, ze zmysłu wzroku i równowagi i na bieżąco koryguje ruch, co przekłada się na jego precyzję. Aktywuje się też hipokamp, który odpowiada za pamięć i uczenie się.

Etap 5. Przechowywanie i przywoływanie

Ten etap pozwala „umieścić” wykonanie ruchu w tzw. pamięci długotrwałej i umożliwia sprawnie wykonać ruch nawet po dłuższej przerwie, czyli „przywołać” go.

Etap 6. Wyzwania i adaptacja

To etap, na którym można wprowadzać zmiany do wypracowanego wzorca ruchu. Np. poprawić technikę ruchu.

Pamięć mięśniowa w fizjologii sportu

Pamięcią mięśniową nazywa się też zjawisko polegające na tym, że po okresie zaprzestania ćwiczeń i podjęciu ich na nowo, mięśnie szybciej odzyskują siłę i objętość, jakimi wcześniej dysponowały. To odzyskiwanie siły i masy przebiega wyraźnie szybciej niż zbudowanie ich w przypadku, gdyby mięśnie nigdy wcześniej nie były wytrenowane. Tak rozumieją pamięć mięśniową fizjolodzy sportu. I wiedzą, jak to działa.

Mianowicie, gdy mięśnie są trenowane siłowo, ich włókna ulegają mikrouszkodzeniom. Wtedy do pracy wkraczają tzw. komórki satelitarne, które pomagają zregenerować uszkodzenia oraz wyposażają komórki mięśni w dodatkowe jądra komórkowe i cytoplazmę. Okazuje się, że nawet po dłuższej przerwie od ćwiczeń, te dodatkowe jądra pozostają we włóknach mięśniowych i prawdopodobnie ułatwiają odbudowę siły i masy mięśni.

Inna teoria mówi o tym, że ćwiczenia aktywują i dezaktywują niektóre geny w komórkach mięśniowych, co pozwala produkować niezbędne mięśniom do rozwoju białka. Być może te zmiany są aktywne nawet po dłuższej przerwie od ćwiczeń.

fot. Pamięć mięśniowa: co to jest?/ Adobe Stock, Friends Stock

Niestety nie wiemy, ile trwa pamięć mięśniowa. Sami naukowcy przyznają, że potrzebne są dalsze badania, aby to sprawdzić. Podejrzewają jednak, że pamięć mięśniowa w ujęciu fizjologicznym może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Natomiast pamięć motoryczna – całe lata, lecz w przypadku bardzo skomplikowanych ruchów, może szybciej zanikać.

To, co wiemy na temat pamięci mięśniowej w ujęciu fizjologicznym (dodatkowe jądra komórkowe, teoria włączania genów) to to, że można z niej korzystać nawet w wieku 50-70 lat – po rozpoczęciu ćwiczeń zajdą w komórkach mięśniowych wszystkie te zmiany i nie znikną po 12 tygodniach przerwy od ćwiczeń, a odbudowa wypracowanej przez 12 tygodni siły i straconej w czasie 12 tygodni nieaktywności nastąpi w 8 tygodni. W innym badaniu przeprowadzonym na kobietach, badanym udało się odbudować siłę mięśniową zbudowaną w 20 tygodni po 6 tygodniach.

Jednak to, jak szybko można odbudować siłę i masę po przerwie od ćwiczeń, zależy od wielu czynników:

od wytrenowania przed przerwą,

od tego, ile czasu trwały treningi,

od czasu trwania przerwy od ćwiczeń,

czy w tej przerwie ktoś normalnie funkcjonował, czy leżał obłożnie chory,

od wieku.

fot. Pamięć mięśniowa: ile czasu trwa/ Adobe Stock, Drobot Dean

Sposób jest jeden – w przypadku pamięci motorycznej trzeba powtarzać ten sam ruch aż do jego automatyzacji, a w przypadku pamięci mięśniowej – trzeba regularnie trenować siłowo przez dłuższy czas – kilkanaście tygodni, co w końcu też polega na wykonywaniu powtórzeń.

Są też pewne triki, które pomagają przyspieszyć tworzenie się pamięci mięśniowej. Są to:

wizualizacja ruchu,

wyobrażanie sobie, że się ten ruch wykonuje,

wykonywanie tego samego ruchu w różnych wariantach.

To sposoby na stymulację tworzenia się dróg nerwowych w mózgu odpowiadających za wykonywanie tego ruchu. Te same techniki pomagają podtrzymać pamięć mięśniową podczas przerwy od ćwiczeń.

Ciekawostka! Pamięć mięśniową można wykorzystać do nauki wykonywania podobnych czynności. Np. pianista o wiele łatwiej nauczy się gry na akordeonie, a ktoś, kto sprawnie jeździ na łyżwach błyskawicznie nauczy się jeździć na łyżworolkach i odwrotnie.

