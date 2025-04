Padel rozwija się jak szalony, także w Polsce. Dużo łatwiej jest zacząć w niego grać niż w tenisa, choć rozgrywka bardzo przypomina zmagania na korcie tenisowym. W padla można zacząć grać i świetnie się przy tym bawić już po pierwszym treningu. Jednak aby być naprawdę dobrym i startować w zawodach, trzeba trenować dużo i intensywnie – jak w każdym sporcie na poziomie mistrzowskim.

Żeby wypróbować, czy to sport dla ciebie, nie musisz kupować sprzętu. Przy kortach są wypożyczalnie.

Spis treści:

Padel to dyscyplina sportu będąca połączeniem tenisa ze squashem. Kort do padla inspirowany jest kortem do squasha, natomiast punktację zaczerpnięto z tenisa. Jest to gra deblowa, co oznacza, że można grać także parami i to właśnie padel z 4 zawodnikami na boisku cieszy się największą popularnością. W padla gra się specjalną rakietą, która nie jest podobna do tenisowej ani squashowej, gdyż nie ma naciągu.

Padel to też szybko rozwijający się sport, którego wynalazcą jest Enrique Corcuera. W 1969 roku postanowił on dostosować kort do squasha do swojego domu i połączyć squasha z tenisem. Udało się. W 1974 roku powstały pierwsze korty do padla w klubie tenisowym w hiszpańskiej Marbelli. Jednocześnie zaczęła się długa, bo 20-letnia droga ku modyfikacji przepisów do postaci, w jakiej obowiązują dzisiaj.

Dzięki organizacji turniejów padla sport ten zaczął zyskiwać coraz większą popularność. Dzisiaj korty do padla są budowane w wielu krajach, a sama dyscyplina sportu ma rzesze fanów – zarówno wśród amatorów, jak i profesjonalnych sportowców.

Celem gry w padla jest pokonanie przeciwnika stojącego po drugiej stronie kortu. Aby zdobyć punkt, trzeba doprowadzić do tego, żeby piłka minimum 2 razy odbiła się na boisku przeciwnika lub zmusić go do błędu, np. posłania piłki w siatkę czy na out. Rozgrywkę gra się zwykle do 2 wygranych setów.

Piłkę wprowadza się do gry tzw. serwisem, który musi być wykonany sposobem dolnym – piłka najpierw musi odbić się od podłoża kortu za linią końcową boiska, potem uderza się ją, aby odbiła się w polu serwisowym na boisku przeciwnika po przekątnej od miejsca serwisu. Gdy piłka dotknie siatki lub słupków siatki i odbije się na polu przeciwnika, serwis można raz powtórzyć.

Piłka po uderzeniu w podłoże kortu może odbić się od ściany bocznej lub tylnej kortu – jeśli nie odbije się ponownie od podłoża, można ją przebijać na stronę przeciwnika. Odbierający piłkę może od razu przebić ją w pole przeciwnika lub najpierw odbić ją od ściany kortu.

Grę prowadzi się bez przerw do zakończenia seta. Po secie można odpocząć 2 minuty. Czas na wykonanie serwisu po zdobyciu punktu wynosi 20 sekund. Na zmianę stron zespoły mają 90 sekund.

Punktacja w padlu

Punktacja w padlu wygląda tak jak w tenisie. Pierwszy zdobyty punkt nazywany jest „15”, następny „30”, a trzeci zdobyty punkt to „40”. Zdobycie kolejnego punktu to tzw. „gem”. Przy równowadze: 40-40 należy uzyskać 2 przewagi, by wygrać gem.

Pierwsza drużyna, która wygra sześć „gemów” z przewagą minimum dwóch, wygrywa „set”. W przypadku równowagi w gemach przy 5-tym gemie, rozgrywane są 2 kolejne gemy, aby rozstrzygnąć seta w punktacji 7-5. Jeżeli równowaga (tie) następuje w 6-stym gemie, rozgrywamy tzw. „tiebreak”.

Punkty przyznawane są gdy:

piłka dwa razy obije się od podłoża kortu,

piłka wpadnie w siatkę,

piłka nie trafi w boisko przeciwnika.

Podczas rozgrywki piłkę można uderzać bezpośrednio z powietrza lub po jednym odbiciu o powierzchnię kortu.

fot. Padel boisko/ Adobe Stock, damianobuffo

Padel: boisko

Rywalizacja odbywa się na zamkniętym korcie podobnym do tenisowego, o mniejszych wymiarach (10 m x 20 m). Kort do padla posiada ściany tylne oraz boczne, które są używane podczas gry. Do wysokości 6 m nie może na nich znajdować się żaden element, który mógłby zaburzyć odbicie się piłki. Wszystkie ściany na kortach na świeżym powietrzu są przezroczyste, aby rozgrywkę można było obserwować.

Strony boiska oddziela siatka o długości minimum 10 metrów, która na środku powinna mieć wysokość 88 cm, a na końcach – 92 cm. Dozwolona tolerancja to 5 mm.

Na każdej połowie kortu wyrysowane są linie. Równolegle do siatki jest linia serwisowa oddalona od siatki o 6,95 m. Wyznacza ona tzw. pole serwisowe. Z kolei ono podzielone jest na pół linia prostopadłą do siatki.

Padel: piłeczki

Piłeczki do padla bardzo przypominają te do tenisa – mają takie same wymiary (średnica: 6,35-6,77 cm), lecz dopuszczalna masa piłeczki do padla może być ciut większa niż piłeczki tenisowej – może być od niej cięższa o 1 g. Są też mniej sprężyste, więc odbijają się niżej od tenisowych. Piłeczka do padla spuszczona z wysokości 2 metrów powinna odbijać się na wysokość 135-145 cm. Kolor piłeczki: żółty lub biały.

fot. Rakieta do padla/ Adobe Stock, oscar

Rakieta do padla

Rakieta do gry w padla jest lekka, choć cięższa od tenisowej – waży 330-400 g (juniorskie nawet 230 g). Jej rama wykonana jest z włókna szklanego lub z włókna węglowego o wysokiej wytrzymałości.

Tzw. front rakiety, czyli powierzchnia, którą odbija się piłeczkę wykonany jest z pianki (bardziej sprężysta, mniej wytrzymała) lub tworzywa EVA (bardziej wytrzymałe, mniej sprężyste). Główka rakiety może mieć kształt łzy, okrągły lub tzw. diamentowy. Rakieta do padla ma grubość 34-38 mm. Cena rakiety waha się od 300 do ponad 1000 zł.

Rakiety o okrągłej główce wybaczają najwięcej błędów, są wyważone na rączkę i polecane są początkującym Te w kształcie łzy są dość uniwersalne, zbalansowane równomiernie między rączką a główką, można nimi dość mocno i precyzyjnie uderzać. Z kolei główki diamentowe najczęściej wybierają profesjonaliści, gdyż są wyważone na główkę, wymagają dużej precyzji uderzenia, ale pozwalają posyłać piłki z większą siłą.

Strój do padla

Za odpowiedni strój do padla uznaje się sportowe obuwie i strój sportowy. Koszulki powinny mieć rękawki. Nie gra się w strojach kąpielowych. Oczywiście zasady związane ze strojem są rygorystycznie przestrzegane na zawodach, podczas gry towarzyskiej zasady nie są tak rygorystyczne, choć raczej na korcie do padla nie zobaczy się roznegliżowanych graczy – kobiet w krótkich topach czy mężczyzn bez koszulek.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 25.04.2016 r.

