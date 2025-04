Często mówi się, że pilates jest dla każdego. No, prawie dla każdego, bo o ile wiek niespecjalnie ma tu znaczenie, to jednak stan zdrowia jest kluczowy. Niektóre choroby i stany wykluczają ćwiczenia, także pilates, a co najmniej wymagają modyfikacji niektórych zadań ruchowych. Oto, kiedy nie można bez konsultacji ze specjalistą zaczynać ćwiczeń Josepha Pilatesa.

6 głównych przeciwwskazań do pilatesu

Osteoporoza i osteopenia - jeśli twoje kości nie są już tak mocne jak kiedyś – masz osteoporozę albo osteopenię – to niektóre ćwiczenia pilatesu mogą być dla ciebie ryzykowne. Chodzi szczególnie o te z nich, które mocno zginają lub prostują kręgosłup, gdyż takie pozycje zwiększają ryzyko złamań kręgów. Nie musisz całkiem rezygnować z ćwiczeń Pilatesa, ale niektóre z nich trzeba zmodyfikować.

Dyskopatia - masz problemy z krążkami międzykręgowymi albo przepuklinę kręgosłupa? To również ważny sygnał, żeby uważać. Głębokie zgięcia czy skręty mogą pogorszyć stan. Lepiej skonsultuj się z fizjoterapeutą, zanim ruszysz na zajęcia – serio, to nie żarty!

Niestabilność kręgosłupa, spondylolisteza. Niektóre osoby mają nieprawidłowo ustawione względem siebie kręgi. W takim przypadku część ćwiczeń pilatesa może bardziej zaszkodzić niż pomóc. Trening powinien być delikatny i pod okiem specjalisty.

Powikłania ciąży. Choć dla ciąży niepowikłanej pilates jest z reguły bezpieczny, to dla takiej, która nie przebiega książkowo może być wręcz groźny. Dlatego jeśli spodziewasz się dziecka, a lekarz poinformował cię, że masz leżeć, albo się oszczędzać, raczej nie powinnaś zapisywać się na ćwiczenia.

Niestabilna choroba układu krążenia. Jeśli masz nieleczone nadciśnienie albo dławicę piersiową, pilates może nie być dla ciebie. Najpierw skonsultuj pomysł udziału w zajęciach z lekarzem. Idź na nie tylko wtedy, jeśli specjalista wyrazi na to zgodę. W przeciwnym razie ryzykujesz pogorszeniem stanu zdrowia.

Skonsultuj się z lekarzem i instruktorem, jeśli nie wiesz czy przeciwwskazania do pilatesu dotyczą ciebie, fot. Adobe Stock, Mayatnikstudio

Dodatkowe przeciwwskazania do pilatesu

Poza wymienionymi wyżej, jako przeciwwskazania do ćwiczeń typu pilates czy joga, wymieniane są także:

świeże złamania i inne urazy, stany pooperacyjne,

stany zapalne, także infekcje przebiegające z gorączką,

przepuklina brzuszna lub pachwinowa,

zwężenie kanału kręgowego,

rwa kulszowa.

Warto wspomnieć, że nawet u pozornie zdrowej osoby, jeśli jakiekolwiek ćwiczenie wywołuje ból, to jest to sygnał, którego nie warto lekceważyć. Lepiej zrezygnować z tego konkretnego ruchu i nie ryzykować, że dojdzie do kontuzji. Oczywiście zmęczenie mięśni czy lekkie uczucie rozciągania są absolutnie normalnymi sygnałami świadczącymi o tym, ze ciało pracuje. Ból zawsze jest ostrzeżeniem lub objawem urazu.

Dla większości zdrowych osób to świetna sprawa! Jeśli chcesz wzmocnić mięśnie głębokie, poprawić elastyczność i postawę – śmiało! Nawet jeśli masz jakieś dolegliwości, często wystarczy dobry instruktor, który wie, „co z czym się je”. Pogadaj z doświadczonym trenerem, poinformuj go swoim stanie zdrowia i upewnij się, że wszystkie ćwiczenia, które proponuje, są dla ciebie bezpieczne. A jeśli któreś jest nieodpowiednie, dowiedz się, czy możesz je jakoś zmodyfikować, czy zamienić na inne.

