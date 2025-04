Okulary na rower to jedno z podstawowych akcesoriów rowerzystów. Zapewniają ochronę oczu przez oślepiającym słońcem, wiatrem, owadami oraz drobinami, unoszącymi się z szosy. Sklepy oferują szeroką gamę różnych modeli o różnych rodzajach soczewek i oprawek. Czym kierować się, chcąc kupić najlepsze okulary rowerowe? Podpowiadamy!

Przede wszystkim warto wybrać model, który jest specjalnie przeznaczony dla rowerzystów. Okulary kolarskie są projektowane w taki sposób, by jak najlepiej służyły w czasie jazdy. Muszą przylegać do twarzy, by stanowić maksymalne zabezpieczenie dla okolic oczu.

Przy wyborze trzeba uwzględnić również bardziej precyzyjne przeznaczenie okularów np. czy mają służyć za dnia, czy w nocy, czy mają mieć filtr przeciwsłoneczny, a może powinny mieć szkła korekcyjne?

Jak wybrać okulary sportowe?

Wybór koloru soczewek

Do jazdy w słoneczne dni wybiera się okulary o przydymionych, grafitowych lub szarych szkłach. Poprawiają znacząco jakość widzenia, ponieważ odbijają promienie słoneczne.

Alternatywą dla nich są soczewki brązowe – mają podobną funkcję, również zapewniają pełną gamę barw tylko w cieplejszych odcieniach, sprawiając, że świat prezentuje się bardziej optymistycznie.

Soczewki od żółtych po bursztynowo-złote zwiększają kontrast i głębię obrazu, absorbując światło żółte, dlatego polecane są na pochmurne, szare, mgliste lub dżdżyste dni albo podczas przejażdżek po zacienionym lesie.

Rowerzyści najchętniej wybierają soczewki bezbarwne, ponieważ dają wrażenie naturalnych barw, dobrą widoczność w dzień i w nocy, a przy tym chronią oczy przed piaskiem, pyłem, opadem i owadami. Niektóre mają jednak słabsze filtry UV. Warto więc sprawdzić to przed zakupem.

Okulary przeciwsłoneczne - trendy 2019

Soczewki lustrzane mają powierzchnię silnie odbijającą promienie, dlatego są przeznaczone do jazdy rowerowej w górach i nad wodą.

Wybór oprawek

Oprawki okularów rowerowych powinny być wygodne, osłaniać całe oczy i nie opadać podczas jazdy. Dlatego warto postawić na takie o podgumowanych noskach i zausznikach.

Brak dolnej oprawki sprawi, że dobrze spiszą się podczas intensywnego wysiłku lub w chłodzie – nie będą parować, zwłaszcza, jeśli soczewki są pokryte powłoką anti-fog. Ich kolor nie pełni żadnej szczególnej roli, więc możesz wybierać zgodnie ze swoim gustem.

Ochronne - przeznaczone wyłącznie do zabezpieczenia oczu przed wiatrem, deszczem lub urazami mechanicznymi z powodu np. żwirku unoszącego się z drogi.

- przeznaczone wyłącznie do zabezpieczenia oczu przed wiatrem, deszczem lub urazami mechanicznymi z powodu np. żwirku unoszącego się z drogi. Przeciwsłoneczne - chronią przed rażącymi promieniami słońca. Powinny mieć specjalne filtry UV.

- chronią przed rażącymi promieniami słońca. Powinny mieć specjalne filtry UV. Fotochromatyczne - mają funkcję automatycznego zaciemniania soczewek w kontakcie ze światłem słonecznym. Ciemnieją pod wpływem światła i jaśnieją, gdy robi się ciemniej.

- mają funkcję automatycznego zaciemniania soczewek w kontakcie ze światłem słonecznym. Ciemnieją pod wpływem światła i jaśnieją, gdy robi się ciemniej. Polaryzacyjne - odbijają promienie słońca bezpośrednie i odbite od innych powierzchni.

- odbijają promienie słońca bezpośrednie i odbite od innych powierzchni. Z wymiennymi szkłami - w pochmurny dzień można korzystać z przezroczystych soczewek, w słoneczny - przyciemnionych.

- w pochmurny dzień można korzystać z przezroczystych soczewek, w słoneczny - przyciemnionych. Do jazdy nocą - zwykle z funkcją polaryzacji, która gwarantuje wyeliminowane odblasków np. ze świateł samochodów.

- zwykle z funkcją polaryzacji, która gwarantuje wyeliminowane odblasków np. ze świateł samochodów. Korekcyjne - zalecane przy wadzie wzroku, która może wpływać na bezpieczeństwo jazdy.

Najlepiej zdecydować się na zakup w specjalistycznym sklepie rowerowym. Tam można liczyć na szeroki wybór modeli oraz profesjonalną poradę doświadczonego sprzedawcy. Wiele sklepów prowadzi również sprzedaż internetową.

Można szukać również w sieciówkach sportowych, które oferują zarówno okulary rowerowe znanych marek, jak i własne produkty. Można liczyć na atrakcyjne ceny oraz często promocje np. poza sezonem rowerowym.

Na następnych stronach znajdziesz 7 modeli polecanych okularów rowerowych.

