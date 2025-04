W poszukiwaniu odzieży sportowej warto wybrać się do Lidla. Dyskont oferuje szeroki wybór dobrej jakości odzieży narciarskiej w niskich cenach. Wygodne, funkcjonalne o modnych fasonach i neutralnych, ponadczasowych kolorach. Oto 4 propozycje, na które warto zwrócić uwagę!

Kurtka narciarska, cena ok. 129,00 zł

Funkcyjna kurtka narciarska z profesjonalnej kolekcji Crivit PRO®. Uszyto ją z materiałów, które pozwalają na wentylację, jest wiatroszczelna, a także chronią przed wodą. Ma podwyższony kołnierz, odpinany kaptur oraz praktyczne kieszenie na karnet, gogle, a także otwór do przeprowadzenia kabla słuchawek. Wodoodporność materiału wierzchniego: 3000 mm słupa wody. Kurtki dostępne są w kilku kolorach w rozmiarach od 36 do 44.

Spodnie narciarskie, cena ok. 79,90 zł

Funkcyjne spodnie narciarskie z kolekcji Crivit PRO®. Wiatro- i wodoszczelne dzięki specjalnie zgrzewanym szwom. Uszyte z oddychającego materiału, który zapewnia wentyalcję w czasie aktywności fizycznej. Wodoodporność materiału wierzchniego: 3000 mm słupa wody. Dostępne w rozmiarach 36-44.

Funkcyjna koszulka narciarska, cena ok. 34,99 zł

Optymalnie dopasowana koszulka narciarska ze sportowym kołnierzem na stójce z zamkiem błyskawicznym oraz otworem na kciuk. Uszyta z szybkoschnącego i odprowadzającego wilgoć materiału. Dostępna w rozmiarach S-L.

Legginsy termoaktywne, cena ok. 35,00 zł

Termoaktywne legginsy narciarskie z oddychającego materiału, który pochłania wilgoć ze skóry i odprowadza ją na zewnątrz. Mają specjalne strefy wentylacyjne, które poprawiają cyrkulację powietrza. A elastyczne wstawki zapewniają komfort i swobodę ruchu. Dostępne w rozmiarach XS-L.

