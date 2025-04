Jeśli zastanawiasz się, od ilu lat można chodzić na siłownię, to albo jesteś osobą niepełnoletnią zainteresowaną siłownią, albo rodzicem takiego nastolatka. W obu przypadkach wszystkie niezbędne informacje na ten temat znajdziesz w naszym tekście. Podpowiadamy, w jakim wieku warto i można rozpocząć ćwiczenia na siłowni i na co zwracać uwagę.

Tak naprawdę na siłowni czy w sali do aerobiku może znaleźć się nawet dziecko we wczesnym wieku szkolnym, jeśli towarzyszy mu osoba dorosła, która weźmie za nie odpowiedzialność, a fitness klub wyrazi na to zgodę. Każdy klub ustala własne zasady, więc warto o nie dopytać.

Nie istnieją zapisy prawne, które regulowałyby, od ilu lat można chodzić na siłownię. W niektórych siłowniach mogą samodzielnie, niezależnie od płci, ćwiczyć 15-latkowie, w innych granicę tę ustalono na wiek 16 lat. Zawsze jednak w przypadku osoby niepełnoletniej odpowiedzialność za nią ponoszą opiekunowie prawni, czyli najczęściej rodzice i to za ich zgodą nastolatek może stać się posiadaczem karnetu na siłownię. W tym celu wystarczy podpisać specjalną deklarację, która dołączana jest do umowy.

Bez ograniczeń i na własną odpowiedzialność na siłownię można zapisać się natomiast dopiero od ukończenia 18. roku życia.

Nawet dzieci, które relatywnie niedawno przekroczyły wiek 10 lat, można i warto zabierać na siłownię. Zwłaszcza na taką, w której organizowane są ogólnorozwojowe zajęcia dla dzieci, najczęściej grupowe. Zwykle jest to bardziej fitness niż siłownia, bo zajęcia takie nie są nastawione wyłącznie na wzmacnianie czy budowanie mięśni. Dla 12- czy 13-latka taki trening będzie bardzo korzystny i stanie się idealną bazą przygotowującą do właściwych ćwiczeń na siłowni. O ile starszy nastolatek będzie chciał te kilka lat później z nich korzystać.

Im młodsze dziecko, tym ważniejsze jest, aby regularną aktywność fizyczną rozpoczynało pod opieką doświadczonego trenera, na siłowni – trenera personalnego. Oczywiście rodzic, który sam od lat ćwiczy na siłowni, może do niej zabrać dziecko poniżej 15 roku życia i uczyć podstawowych ćwiczeń. Niedoświadczony rodzic zawsze na siłowni powinien powierzyć, przynajmniej na początku, swoje dziecko trenerowi. Później może już tylko towarzyszyć swojej pociesze w ćwiczeniach i sprawować nad nią opiekę.

Uwaga! Od początku warto dziecku uświadamiać, że ćwiczenia, jakie by nie były – czy to na siłowni, w sali do aerobiku czy na świeżym powietrzu – są ważne dla zdrowia i dobrego samopoczucia. Nie uczmy dzieci i nastolatków, że to sposób na to, żeby wyglądać jak nierealne postaci z Instagrama. W dodatku dobrze jest dziecku pokazać, że aktywność fizyczna może być źródłem przyjemności, a siłownia to nie jedyny sposób na to, aby jej doświadczać.

fot. Czy siłownia hamuje wzrost nastolatków/ Adobe Stock, mr.markin

Wielu rodziców zastanawia się, czy ćwiczenia na siłowni nie wpłyną negatywnie na zdrowie lub wzrost ich pociechy. Naukowcy rozwiali te wątpliwości. Twierdzą, że nie ma żadnych dowodów na to, że trening na siłowni wpływa negatywnie na wzrost dziecka, czyli nie trzeba obawiać się, że dziecko będzie po takich treningach niższe, niż gdyby nie wykonywało treningów na siłowni.

Są za to argumenty, które przemawiają za tym, aby nastolatka zainteresowanego ćwiczeniami na siłowni nie odwodzić od tego pomysłu. Budowana takim treningiem masa mięśniowa to kapitał zdrowotny, który sprawia, że skład ciała nastolatka będzie korzystniejszy (więcej tkanki mięśniowej, mniej tkanki tłuszczowej), a to dobry prognostyk dla zdrowia w przyszłości. Po drugie, jeśli nastolatek wyrobi sobie nawyk regularnych ćwiczeń, jest szansa, że będzie aktywny tryb życia kontynuować w przyszłości. To także dobry prognostyk dla zdrowia fizycznego i psychicznego.

Podsumowanie: nie warto odwodzić dziecka od pomysłu ćwiczeń na siłowni. Warto natomiast trzymać rękę na pulsie, gdyż niektórym dzieciakom zdarza się wpaść na pomysł, aby taki trening wspierać niedozwolonymi substancjami. Dotyczy to zwłaszcza chłopców, którzy chcą szybko stać się bardziej muskularni. Stosowanie takich środków może nieść poważne konsekwencje zdrowotne.

Według naukowców z Mayo Clinic – nawet w wieku 7-8 lat! Jednak nie będzie to taki sam trening, jaki wykonują dorośli na siłowni.

Ćwiczenia siłowe powinny stanowić jedynie część aktywności fizycznej podejmowanej przez dziecko, nie powinny też polegać na dźwiganiu dużych ciężarów czy być nastawione wyłącznie na budowanie masy mięśniowej. Takie treningi dziecko może bezpiecznie rozpocząć dopiero po ukończeniu okresu dojrzewania płciowego. Wcześniej zbyt duże obciążenia mogą niekorzystnie wpłynąć na aparat kostno-więzadłowy dziecka.

Prawidłowo dobrany trening siłowy dla dziecka ma wiele zalet:

zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni,

zmniejsza ryzyko kontuzji odnoszonych w czasie innych aktywności,

odnoszonych w czasie innych aktywności, ułatwia uprawianie różnych sportów,

wzmacnia kości dziecka,

dziecka, pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała,

zwiększa pewność siebie.

Zawsze przed zapisaniem dziecka na treningi warto skonsultować się z pediatrą, zwłaszcza jeśli pociecha ma problemy zdrowotne, np. kardiologiczne, ortopedyczne, neurologiczne.

