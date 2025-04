fot. Fotolia

Czym jest kitesurfing?



Najlepszą formą relaksu jest uprawianie różnego rodzaju sportów. Coraz większą popularnością cieszą się sporty ekstremalne. Balansowanie na granicy bezpieczeństwa daje dodatkowy przypływ adrenaliny oraz niesamowite poczucie wolności.

Jednym z stosunkowo nowych sportów ekstremalnych jest kitesurfing. Jak postawić pierwsze kroki w tej dziedzinie?

Kitesurfing to odmiana surfingu, w której zamiast żagla zainstalowany jest latawiec. W dużym uproszczeniu: to mała paralotnia przymocowana linkami do trapezu, który zakłada kitesurfer.

Jaki sprzęt jest potrzebny do kitesurfingu?



Deska do tego typu sportu ma długość od 1 do 2,5 metra i charakteryzuje się niewielką wypornością. Dla osób zaczynających swoją przygodę z kitesurfingiem lepsze są większe deski.

W przypadku latawców do wyboru mamy trzy opcje. Pierwsza to LEI, którą cechuje sztywna krawędź natarcia oraz listwy usztywniające. Drugą jest Bow – bardziej płaska o mocniej zakrzywionej krawędzi natarcia. Ostatnim a zarazem najlepszym wariantem dla nowicjuszy jest latawiec Komorowy (łatwiej z nim wystartować z ziemi, a jednocześnie jest miękki).

Kto powinien nas uczyć kitesurfingu?



Niektórym może się wydawać, że kitesurfing to sport łatwy w nauce, dlatego samemu można się go nauczyć. Nic bardziej mylnego. Pierwsze kroki w kitesurfingu powinny być stawiane pod okiem doświadczonych fachowców z licencjonowanych szkół. Zagwarantuje to bezpieczny ,,start” oraz pozwoli dobrać odpowiedni dla nas sprzęt. Zapobiega to również poważnym kontuzjom.

Gdzie i jak ćwiczyć?



Pierwsze lekcje powinny odbywać się na dużych przestrzeniach – takich jak plaża bądź łąka. Ważne, żeby być z dala od drzew, słupów wysokiego napięcia, domów czy przypadkowych spacerowiczów.

Dla początkowej fazy ćwiczeń najlepsze są pięciometrowe linki, które ułatwiają sterowanie latawcem.

Na początek amator kitesurfingu powinien nauczyć się samodzielnego wystartowania kite’a. Na pierwszych lekcjach dostaje do rąk już unoszący się latawiec. Po opanowaniu pewnych standardowych manewrów sam próbuje oderwać go od ziemi. Jeżeli warunki są dość niesprzyjające (jak na przykład słaby wiatr), niezbędna jest pomoc partnera oraz znaczny wkład naszej energii.

W fazie początkowej kursant naśladuje ruchy drążkiem wykonywane przez instruktora. Następnie przejmuje drążek, a instruktor stoi za nim i kontroluje, czy właściwie wykonuje pracę (koryguje też popełniane błędy).

Dlaczego warto rozpocząć naukę w szkole kitesurfingu?



Sprzęt do kitesurfingu nie należy on do tanich. Decydując się na rozpoczęcie kursu w szkole kitesurfingu, nie musimy się o to martwić, gdyż powinien być on udostępniony. Dzięki takiej nauce mamy okazję poznać zawodowych kitesurferów, którzy mogą pomoc przy wyborze odpowiedniego dla nas sprzętu, jeżeli chcemy oczywiście kontynuować przygodę z tym sportem.

