Omijałaś dotąd pilates szerokim łukiem, bo myślałaś, że to nudne i proste ćwiczenia na poprawną postawę? Błąd. Owszem, pozwalają wzmocnić plecy i brzuch, poprawiając sylwetkę, ale wzmacniają też pośladki, uda, ramiona, a nawet stopy! Zobacz, co jeszcze może dać ci pilates i odkryj zaskakujące fakty. Odmian tych ćwiczeń jest naprawdę wiele od pilatesu przy ścianie, aż po wersję pilatesu na reformerach, która poprawia równowagę i wytrzymałość mięśni.

Reklama

Ćwiczenia pilatesa wzmacniają stopy

W systemie ćwiczeń Josepha Pilatesa wiele zadań ruchowych odbywa się na stojąco i są to ćwiczenia o charakterze równoważnym. Oczywiście głównie wzmacniają głębokie mięśnie tułowia, ale także mięśnie stóp, które biorą udział w utrzymywaniu balansu. Już samo stanie boso na jednej nodze jest dla stóp współczesnego człowieka wyzwaniem, a co dopiero wykonywanie w tej pozycji ćwiczeń!

Oddech w pilatesie jest naprawdę ważny

W czasie ćwiczeń Pilatesa naprawdę warto pilnować, aby oddychać tak, jak jest to zalecane w opisie poprawnej techniki. Tylko wtedy ćwiczenia będą maksymalnie skuteczne. Wynika to z tego, że wdech i wydech aktywują różne mięśnie, które będą niejako brały udział w ćwiczeniach. To nie tylko dawka tlenu, ale i dodatkowa mobilizacja mięśni do prawidłowej pracy.

Pilates poprawia samopoczucie

Jak wykazały badania naukowe, regularne ćwiczenia pilatesa skutecznie zmniejszają objawy depresji oraz obniżają poziom kortyzolu. Poprawiają jeż funkcje kognitywne, czyli po ludzku mówiąc – sprawność intelektualną. Przyczyniają się też do zmniejszenia BMI i dotleniają. To wszystko przekłada się na znacząco lepsze samopoczucie.

Pilates nie jest tylko dla kobiet

Nie dość, że ten system ćwiczeń stworzył mężczyzna, który był gimnastykiem i bokserem, ale ćwiczenia opracował w męskim obozie internowania po to, aby osadzeni w nim mężczyźni mogli o siebie zadbać. Obecnie do swoich treningów ćwiczenia Pilatesa włączają także mężczyźni-sportowcy.

Pilates nie jest tylko dla kobiet, fot. Adobe Stock, InfiniteFlow

Ćwiczenia Pilatesa mogą pomóc schudnąć

Odchudzanie to nie tylko spalanie kalorii, a więc wysiłki o sporej intensywności. Podobnie jak joga, pilates to ćwiczenia z niewielkimi obciążeniami i wykonywane w dość spokojnym tempie. Dlatego nie spalają zawrotnej liczby kalorii. Jednak korzystnie wpływają na psychikę i obniżają poziom kortyzolu, co naprawdę może być prawdziwym game changer’em w czasie odchudzania.

Pilates zmniejsza ryzyko kontuzji

Ponieważ ćwiczenia Josepha Pilatesa wzmacniają mięśnie i poprawiają ich elastyczność, są skutecznym sposobem zapobiegania urazom. Mocne mięśnie tułowia, nawyk wciągania brzucha i wydechu potrafią skutecznie chronić kręgosłup. Z kolei silne mięśnie głębokie wspomagają utrzymywanie równowagi, co zmniejsza ryzyko upadków. Efekt? Większe bezpieczeństwo podczas czynności życia codziennego oraz w czasie uprawiania sportów.

Pilates to prosta forma medytacji

Ćwiczenia pilatesu wymagają skupienia. Trzeba w ich czasie kontrolować sposób oddychania i technikę ruchu. Nie ma tu pośpiechu, bo najważniejsza jest dokładność i angażowanie konkretnych mięśni. To pozwala całkowicie oderwać myśli od wszystkich codziennych spraw i być tu i teraz. Brzmi znajomo? Słusznie, bo to samo zapewnia trening mindfulness.

Źródło:

Farzane A, Koushkie Jahromi M. The effect of pilates training on hormonal and psychophysical function in older women. J Sports Med Phys Fitness. 2022 Jan;62(1):110-121. doi: 10.23736/S0022-4707.21.12089-4. Epub 2021 Feb 8. PMID: 33555671.

Czytaj także: