Ćwiczenie „nożyc” zostało nieco zapomniane, a jest to jedno z naprawdę skutecznych ćwiczeń na mięśnie brzucha. Może pomóc w uzyskaniu płaskiego brzucha i łagodzeniu bólu dolnej części kręgosłupa. Jednak aby tak się stało, trzeba je robić poprawnie, gdyż źle wykonywane może wręcz zaszkodzić. Jeśli w czasie ćwiczenia czujesz, że nie jesteś w stanie zapanować nad ustawieniem dolnej części pleców, to znak, że mięśnie się zmęczyły lub, że zadanie jest zbyt trudne. Zobacz, jak je modyfikować, aby je ułatwić.

Ćwiczenie zwane „nożycami” polega na naprzemiennym unoszeniu nóg imitującym ruch przypominający zamykające i otwierające się nożyce. Najczęściej to ćwiczenie na płaski brzuch wykonuje się w pozycji leżącej na plecach z rękami stabilizującymi tułów lub wsuniętymi pod biodra, aby odciążyć dolny odcinek pleców.

Ćwiczenie to można wykonać w różnych wariantach, pozwalających dostosować trudność do poziomu zaawansowania osoby ćwiczącej.

Rodzaje ćwiczenia „nożyce” i poprawna technika wykonania

Oto podstawowe dwa rodzaje „nożyc”. Pod nimi pokazujemy jeszcze nieco inne ich warianty i podpowiadamy, czym różnią się od wersji podstawowej.

1. Nożyce pionowe: W tym wariancie unosisz wyprostowane nogi na przemian w górę i w dół, jedna noga porusza się w górę, a druga w dół.

Technika:

Połóż się na plecach , ręce ułóż wzdłuż tułowia (lub umieść pod biodrami), aby stabilizować tułów. Wciągnij brzuch.

, ręce ułóż wzdłuż tułowia (lub umieść pod biodrami), aby stabilizować tułów. Wciągnij brzuch. Unieś wyprostowane nogi nad matę, zachowując odległość około 20–30 cm od podłoża .

. Naprzemiennie unoś jedną nogę wyżej, podczas gdy druga obniża się do poziomu tuż nad podłogą.

Oddychaj regularnie i utrzymuj napięcie mięśni brzucha , aby nie obciążać dolnego odcinka kręgosłupa.

, aby nie obciążać dolnego odcinka kręgosłupa. Kręgosłup lędźwiowy powinien w czasie ćwiczenia przylegać do podłoża lub pozostawać niezmiennie w neutralnym ustawieniu (leciutko wygięty do przodu). Jeśli lędźwiowy odcinek kręgosłupa wygina się do góry, ćwiczenie jest zbyt trudne. Możesz wtedy unieść nogi wyżej – im wyżej będą, tym mniejsze obciążenie mięśni brzucha i tym samym łatwiejsze ćwiczenie.

fot. Nożyce pionowe / Adobe Stock, Avilika

2. Nożyce poziome: W tym wariancie nogi są unoszone nad podłożem i poruszają się poziomo, krzyżując się na przemian.

Technika:

Połóż się na plecach , dłonie ułóż wzdłuż tułowia lub umieść pod biodrami.

, dłonie ułóż wzdłuż tułowia lub umieść pod biodrami. Unieś nogi na wysokość około 10–20 cm nad podłogą .

. Rozstaw wyprostowane nogi na boki, a następnie krzyżuj je na zmianę , jedna nad drugą, wykonując ruch przypominający nożyce.

, jedna nad drugą, wykonując ruch przypominający nożyce. W czasie ćwiczenia kontroluj mięśnie brzucha, aby odcinek lędźwiowy pozostał w kontakcie z podłożem lub był niezmiennie ustawiony w neutralnym położeniu (niewiele nad podłożem). Tutaj, podobnie jak w nożycach pionowych, poziom trudności regulowany jest wysokością, na jakiej znajdują się nogi – im wyżej, tym ćwiczenie jest łatwiejsze i przeciwnie.

fot. Nożyce poziome / Adobe Stock, lioputra

W różne warianty ćwiczenia „nożyce” obfituje pilates. Podpowiadamy dwie dodatkowe odmiany „nożyc” pionowych. Wypróbuj je i zobacz, czym się różnią od klasycznej wersji.

Obszerne nożyce

W tym ćwiczeniu wykonywany ruch jest bardzo obszerny – jedna prosta noga opuszczana jest tuż nad podłoże, a druga unoszona na tyle wysoko, aby można było dłońmi chwycić ją w okolicy kostki.

Górna część tułowia i głowa są stale uniesione. Zmianę ustawienia nóg najlepiej robić z wydechem, a wdech — zatrzymując ruch w skrajnym położeniu nóg. Celem ćwiczenia jest maksymalnie stabilne utrzymywanie tułowia i miednicy.

fot. Obszerne nożyce/ Adobe Stock, ayun

Nożyce z piłką pod biodrami

W tej wersji nożyc pionowych (można też tak robić nożyce poziome) podkładasz pod biodra niedużą i dość miękką piłkę. Oparta na niej miednica ustawia się tak, że łatwiej jest ustabilizować lędźwiowy odcinek kręgosłupa. Nie jest on wtedy co prawda podparty, a piłka jest niestabilnym podłożem, co zmusza mięśnie do jeszcze silniejszej pracy.

W wersji łatwiejszej ustaw lędźwiowa część pleców prosto. W wersji trudniejszej ustaw lędźwiowy kręgosłup w niewielkim wygięciu (naturalnym) do przodu. W czasie poruszania nogami skupiaj się na tym, aby kręgosłup lędźwiowy nie zmieniał ustawienia – ani nie wyginał się do przodu, ani nie opadał do dołu. Trudność zadania reguluj też wysokością, na jaką unosisz nogi.

fot. Nożyce z piłką pod biodrami/ Adobe Stock, Rob Wilkinson

Ćwiczenie "nożyce" zmusza do pracy głównie mięśnie brzucha, ale wpływa także na inne partie mięśniowe.

Ćwiczenie „nożyc” angażuje:

mięśnie brzucha, zwłaszcza mięsień prosty brzucha , ale też mięśnie skośne i mięśnie głębokie (poprzeczny brzucha). Dzięki stałemu napięciu tych mięśni, nożyce efektywnie wzmacniają tzw. core, czyli mięśnie głębokie.

, ale też mięśnie skośne i mięśnie głębokie (poprzeczny brzucha). Dzięki stałemu napięciu tych mięśni, nożyce efektywnie wzmacniają tzw. core, czyli mięśnie głębokie. mięśnie ud : mięśnie czworogłowe i przywodziciele,

: mięśnie czworogłowe i przywodziciele, mięśnie bioder: zwłaszcza zginacze bioder, które pracują stale w nożycach pionowych i poziomych.

dolna część pleców: nożyce mogą także angażować mięśnie prostowników dolnej części pleców, które stabilizują odcinek lędźwiowy.

Efekty ćwiczenia „nożyc”:

wzmocnienie mięśni brzucha : regularne wykonywanie nożyc wzmacnia mięśnie brzucha i wspiera stabilizację kręgosłupa, co pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała.

: regularne wykonywanie nożyc wzmacnia mięśnie brzucha i wspiera stabilizację kręgosłupa, co pomaga w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała. redukcja tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha: wersja dynamiczna może sprzyjać spalaniu kalorii i redukcji tkanki tłuszczowej. Na pewno jednak nie powinno to być jedyne, co będziesz robić na spalenie tłuszczu z brzucha, bo nie tędy droga.

może sprzyjać spalaniu kalorii i redukcji tkanki tłuszczowej. Na pewno jednak nie powinno to być jedyne, co będziesz robić na spalenie tłuszczu z brzucha, bo nie tędy droga. poprawa stabilizacji i poczucia równowagi : dzięki wzmacnianiu mięśni głębokich, ćwiczenie „nożyc” może poprawić równowagę i stabilność całego ciała zarówno na co dzień jak i w czasie innych ćwiczeń i podczas uprawiania sportów.

: dzięki wzmacnianiu mięśni głębokich, ćwiczenie „nożyc” może poprawić równowagę i stabilność całego ciała zarówno na co dzień jak i w czasie innych ćwiczeń i podczas uprawiania sportów. elastyczność mięśni bioder i ud: nożyce wpływają korzystnie na mięśnie bioder i ud, co może pomóc zwiększyć ich elastyczność i wspierać mobilność bioder.

