Zwykle pierwszymi objawami niedoboru elektrolitów jest pragnienie i suchość w ustach, a także pogorszone samopoczucie i ból głowy. Elektrolity to roztwory jonów wapnia, magnezu, potasu, sodu, ale elektrolitami są też jony fosforanowe i chlorkowe. Ich niedobory mogą prowadzić zarówno do niegroźnych obrzęków czy pogorszenia samopoczucia, jak i do poważnych kłopotów z sercem czy nerkami. Pogłębiające się zaburzenia elektrolitowe mogą prowadzić do poważnych komplikacji, a nawet śmierci.