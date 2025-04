Ciężka praca popłaca – o tym przekonują się przede wszystkim osoby regularnie uprawiające sport. Systematyczne treningi, wymaganie od siebie coraz więcej, a także nieustanne pokonywanie swoich słabości, to jedyna słuszna droga do sukcesu. Widmo szybszego osiągnięcia wymarzonego celu sprawia jednak, że często próbujemy wspomóc swoje działania – w bardziej lub mniej rozsądny sposób, sięgając po różne środki. Jednym z nich jest metanabol. Co warto o nim wiedzieć?

Reklama

Czym jest metanabol?

Metanabol, zwany popularnie „metką”, jest jednym z najpopularniejszych sterydów anabolicznych. Zażywają go zarówno osoby zajmujące się sportem zawodowo (jak kulturyści), jak również amatorzy. Substancja ta działa szybko, a na efekty nie trzeba długo czekać – metanabol wspomaga przyrost masy mięśniowej. Czy jest to jednak środek bezpieczny? Czy oprócz efektów, daje także skutki uboczne?

Dlaczego sterydy są tak popularne?

Wizja osiągnięcia celu szybciej i łatwiej, niejednemu zamąciła w głowie. W środowiskach sportowców nierzadko zdarzają się sytuacje sztucznego „podkręcania” organizmu – czy to o wytrzymałość, czy o rzeźbę chodzi. Trzeba jednak pamiętać o tym, że co za szybko, to niezdrowo. Dotyczy to zarówno zmniejszania, jak i przybierania masy. Metanabol co prawda wspomaga rozwój mięśni i efekty widoczne są w o wiele szybszym czasie niż zająłby przyrost naturalny, jednak lista skutków ubocznych, jakie za sobą niesie, jest o wiele dłuższa.

Metanabol – substancja zakazana!

Nabywając metanabol, trzeba mieć świadomość, że niemożliwe jest pozyskanie go z legalnego źródła: został wycofany z rynku i zakazany przez amerykańską Agencję Żywności i Leków. Mylnie sądzi się, że metanabol jest wytwarzany w Polsce – tymczasem na terenie naszego kraju produkuje się tylko jego imitację. W rzeczywistości tworzy się go w Rosji i Tajlandii. Pozyskiwanie produktu z „czarnego rynku” powinno od razu zapalić lampkę ostrzegawczą i odwieść od pomysłu zażywania go. W drodze do wymarzonej sylwetki powinno więc towarzyszyć przede wszystkim wartościowe żywienie oraz produkty wysokobiałkowe, odżywiające mięśnie w naturalny sposób.

Skutki uboczne stosowania „metki”

Zażywanie metanabolu niesie za sobą ogromne ryzyko wystąpienia wielu działań niepożądanych, szczególnie przy długotrwałym zażywaniu. Co należy do najczęściej spotykanych?

obniżenie libido – poprzez zahamowanie endogennej produkcji testosteronu

obniżenie jakości plemników, a nawet bezpłodność

nadprodukcja estrogenów, co prowadzić może do przyrostu tkanki tłuszczowej i włóknistej w okolicach sutka

zatrzymywanie płynów w organizmie

wzrost ciśnienia tętniczego

wzrost prób wątrobowych – metanabol bardzo obciąża wątrobę, co w wielu przypadkach może prowadzić do jej trwałego uszkodzenia

utrata masy kostnej

liczne zmiany skórne – u osób stosujących metanabol mogą pojawiać się pryszcze i zaskórniki w zwiększonych ilościach

nadmierne wypadanie włosów, a nawet łysienie

przewlekłe zmęczenie.

Mając na uwadze to, ile niebezpieczeństw niesie za sobą zażywanie metanabolu, warto zastanowić się kilkukrotnie nad rachunkiem zysków i strat przed sięgnięciem po tą substancję.

To także warto przeczytać!

Reklama

Jak zapobiegać skutkom ubocznym sterydów w lekach?

Chcesz mieć dzieci? Odstaw sterydy - zabijają plemniki!

Suplementy diety a zawały u sportowców - dlaczego do nich dochodzi?