Najnowsze badania opublikowane 16 kwietnia 2025 roku i przeprowadzone przez Centrum Motywacji i Zmiany Zachowań Uniwersytetu w Bath wykazały coś bardzo ciekawego. Być może właśnie odkryto sposób na to, by skutecznie zwiększyć ilość aktywności fizycznej w codziennym życiu. Zobacz, jak to zrobić.

Najlepsza motywacja do ćwiczeń – 2 ważne rzeczy

Wnioski z tych badań brzmią: codzienne monitorowanie liczby kroków w połączeniu z treningiem mindfulness znacząco zwiększa motywację do aktywności fizycznej. Jak to odkryto?

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Mental Health and Physical Activity uczestniczyło 109 dorosłych z Anglii, którzy ruszali się mniej niż powinni. Przez 30 dni wszyscy badani mieli za zadanie osiągać dziennie 8000 kroków, korzystając z prostego krokomierza. Połowa z nich dodatkowo uczestniczyła w codziennych sesjach uważności poprzez aplikację mobilną.

W tym treningu mindfulness skupiali się na świadomości ciała, ruchu i ćwiczeniach. Sesje te zostały stworzone przez zespół badawczy we współpracy z Fundacją Medito i są dostępne w bezpłatnej aplikacji Medito.

Wyniki eksperymentu a chęć do ćwiczeń

Po miesiącu obie grupy zwiększyły swoją aktywność fizyczną. Średnio uczestnicy z grupy stosującej krokomierz i trening mindfulness zwiększyli swoją aktywność o około 373 minuty umiarkowanych ćwiczeń tygodniowo. Grupa korzystająca tylko z krokomierza osiągnęła średnio 297 minut aktywności tygodniowo. Co ważne, uczestnicy korzystający z aplikacji z treningiem mentalnym wykazali znacznie silniejszą intencję do kontynuowania ćwiczeń. A to pierwszy krok do trwałej zmiany nawyków i trwałego zwiększenia ilości ruchu w codziennym życiu.

Dr Masha Remskar, która prowadziła wspomniane badanie, podkreśliła, że nawet krótkoterminowe szkolenie z uważności połączone z monitorowaniem liczby kroków może zwiększyć chęć do ruchu, co może przynieść trwałe korzyści.

Trening minfulness pomaga zmotywować się do ćwiczeń, fot. Adobe Stock, Jordan Cpeopleimages.com

Co ty możesz zrobić, aby ruszać się więcej?

Oczywiście możesz kupić krokomierz (kosztuje grosze), który podpowie ci, ile kroków dziennie robisz, i zastosować trening minfulness. Ale równie dobrze możesz zacząć prowadzić dzienniczek aktywności, wpisując w niego codziennie wszystkie rodzaje ruchu. Nie musi to być tylko chodzenie, jak miało to miejsce w przypadku opisanego wyżej badania.

Dzienniczek jest bardziej uniwersalny, bo pomoże ci monitorować wszelkie rodzaje ćwiczeń i aktywności: marsz, jazdę na rowerze, bieganie, pilates, jogę, zumbę, pływanie, rolki. Spisuj po prostu aktywność i czas jej wykonywania dążąc do tego, aby tygodniowo zgromadzić w sumie 300 minut aktywności o niskiej intensywności albo 150 o intensywności średniej. Tyle wystarczy, by ciało odwdzięczyło się dobrym samopoczuciem i zdrowiem.

Jeśli do krokomierza czy dzienniczka dodasz trening mindfulness, twoje szanse na prowadzenie aktywnego tryby życia wzrosną znacząco. Aplikacja Medito jest darmowa, ale w języku angielskim. Jeśli chcesz wypróbować treningu mindfullness podczas spaceru, oto coś dla ciebie:

Źródło:

Masha Remskar, Ben Ainsworth, Olivia M. Maynard, Olivia S. Malkowski, Adam Birch, Amber K. Burd, Teodor-Cristian Caretu, Lana El Assaad, Alexia Christodoulou-Tsiaoukkas, Aarya Menon, Max J. Western. Getting active through mindfulness: Randomised controlled trial of a digital mindfulness-based intervention promoting physical activity engagement and enjoyment. Mental Health and Physical Activity, 2025; 28: 100680 DOI: 10.1016/j.mhpa.2025.100680

