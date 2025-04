Narty na Cyprze – gorące, narciarskie emocje?

Jadę na narty na Cypr – mówiąc takie słowa znajomym z pewnością wywołamy u nich ironiczny uśmieszek. Owszem, wiele osób kojarzy Cypr z typowo wakacyjnymi wyjazdami na gorące plaże. Jednak Cypr to nie tylko wylegiwanie się na plaży, to również świetne miejsce do uprawiania białego szaleństwa. Ostatnimi czasy wyjazdy na narty na Cypr cieszą się coraz większą popularnością. Wyobraźmy sobie, że wstajemy rano i spokojnie jemy śniadanie w hotelu z widokiem na morze wspominając wakacyjne upały. Potem powoli się spakować i przy 20 stopniowym cieple udać się na północ gdzie czekają na nas góry Troodos.