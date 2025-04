Na stoku zawsze zachowujemy się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych i nie powodować żadnej szkody. Obejmuje to także odpowiedzialność za sprawnie działający sprzęt, zwłaszcza jeśli lubimy nowinki techniczne.

Reklama

Zawsze zjeżdżamy z szybkością odpowiednią do poziomu własnych umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków pogodowych. Nie przestrzeganie tej reguły to najczęstszy powód kolizji podczas zjazdów.

Jeżeli na stoku widzimy poniżej różnych narciarzy, to wybieramy taki toru zjazdu, aby im nie przeszkadzać. Z góry mamy lepszą widoczność i do nas należy odpowiedzialność, aby nie doszło do żadnej kolizji. Z zasady omijajmy z daleka dzieci, które na trasie bywają nieprzewidywalne.

Zobacz także: Dziecko na nartach - kiedy i jak zacząć?

Wyprzedzać możemy z każdej strony (góry, dołu, prawej, lewej), ale tylko w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potracenia wyprzedzanego (dotyczy to również osób stojących na stoku). Jeśli wyprzedzamy, to my ponosimy pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo manewru.

Włączając się do ruchu, zawsze powinniśmy sprawdzić, czy nie spowoduje to zagrożenia dla innych. Dotyczy to również każdego ruszenia z miejsca po chwilowym zatrzymaniu. Uwaga ta w szczególny sposób odnosi się do narciarzy na nartach mocno taliowanych, którzy mogą wykonywać manewry w kierunku przeciwnym niż główny nurt ruchu (czyli w dół stoku).

Na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności, możemy zatrzymać się tylko w razie absolutnej konieczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

Jeżeli musimy podejść (albo zejść w dół), robimy to tylko poboczem trasy, a w przypadku ograniczonej widoczności – poza trasą. Na trasach postępujemy zgodnie ze znakami narciarskimi. Wszystkie trasy narciarskie są oznakowane w zależności od stopnia trudności kolorem: czarnym, czerwonym, niebieskim i zielonym. To my oceniamy nasze umiejętności i zgodnie z nimi wybieramy trasę. Często na trasach umieszczone są znaki informacyjne o utrudnieniach lub zagrożeniach.

W razie zaistnienia wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu, powinien udzielić poszkodowanym pomocy. Przede wszystkim powinniśmy udzielić pierwszej pomocy i o wypadku poinformować specjalistyczne służb ratunkowe. Każda osoba wmieszana w wypadek lub będąca jego świadkiem jest zobowiązana do podania swoich danych osobowych.

Zobacz także: Ubezpieczenie narciarskie - co musisz wiedzieć

Reklama

Źródło: Dekalog Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)