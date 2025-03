Zastanawiasz się, kiedy lepiej ćwiczyć: rano czy wieczorem? To znaczy, że masz komfort wyboru. W takiej sytuacji faktycznie możesz wybrać najlepszą porę. Pozostali, którzy takiego wyboru nie mają, nie powinni jednak się martwić. Pora dnia ma mniejsze znaczenie niż to, by w ogóle się ruszać.

Spis treści:

Zastanawiasz się: siłownia rano czy wieczorem? Badania sugerują, że późne popołudnie lub wczesny wieczór mogą być najlepszym czasem na trening siłowy.

Naukowcy zaobserwowali, że ludzie osiągają większy przyrost mięśni i siły, gdy trenują wieczorem w porównaniu do poranka. Może to wynikać z wyższej temperatury ciała i lepszego działania układu nerwowo-mięśniowego później w ciągu dnia.

Dodatkowo, w drugiej części dnia poziomy glikogenu są lepiej uzupełnione, a nawodnienie jest lepsze wieczorem, co może poprawić wydajność i zmniejszyć ryzyko kontuzji.

W przypadku aktywności wytrzymałościowych, czyli ćwiczeń cardio, takich jak bieganie czy jazda na rowerze, nie ma znaczących różnic w wynikach między porannymi a wieczornymi treningami. Najważniejsza jest tu regularność treningów.

Niektóre badania wskazują na nieco większe korzyści z wieczornych treningów z podobnych powodów jak w przypadku treningu siłowego: wyższa temperatura ciała i lepszy poziom energii. Z drugiej strony, poranne treningi mogą być wygodniejsze i pomóc w ustaleniu rutyny.

Dlatego w przypadku osób biegających amatorsko, dla przyjemności, pora treningu wytrzymałościowego nie ma większego znaczenia i można go wpasować w plan dnia tak, jak jest wygodnie ze względu na inne obowiązki.

Jeśli zależy ci na zapobieganiu chorobom układu krążenia i cukrzycy, lepsze efekty osiągniesz ćwicząc wieczorem.

Naukowcy z Mary MacKillop Institute for Health Research na Australian Catholic University w Australii i innych ośrodków zaangażowali do badań 24 mężczyzn, którzy prowadzili siedzący tryb życia, a ich dieta była bogata w tłuszcz. Wszyscy badani mieli jeść dalej niezdrową żywność przez 5 dni, a następnie podzielono ich na trzy grupy: jedna ćwiczyła codziennie o godzinie 6:30 rano, druga o 18:30, a ostatnia nie uprawiała sportu.

Okazało się, że wyłącznie popołudniowe ćwiczenia dały zadowalające rezultaty. Po pięciu treningach osiągnięto w tej grupie niższy poziom cholesterolu, a we krwi mężczyzn było mniej cząsteczek sprzyjających chorobom układu sercowo-naczyniowego. Co więcej, udało się uzyskać też lepszą kontrolę poziomu cukru we krwi dzięki wieczornym treningom.

Wszyscy badani wykonywali identyczne ćwiczenia. Były to naprzemienne krótkie i dłuższe treningi na rowerze stacjonarnym z interwałami.

Wpływ pory dnia na efekty ćwiczeń wynika z naszych wewnętrznych zegarów biologicznych. Sterowane są one światłem i snem, dzięki czemu zgodnie z porami dnia regulują procesy zachodzące w organizmie. Wiążą liczne reakcje z tym, co jemy, jak jemy, czy ćwiczymy czy nie. Dlatego pora dnia ma duży wpływ na to jak nasze działania (w tym ćwiczenia) wpływają na organizm (np. regulację cholesterolu czy glukozy we krwi).

Z perspektywy zdrowia, zarówno poranne, jak i wieczorne treningi mają swoje zalety:

Dlatego najlepszy czas na trening w głównej mierze zależeć powinien od osobistych preferencji i codziennego harmonogramu dnia. Bo najważniejsze jest, aby w ogóle się ruszać, a nie to, kiedy to robić. Dla zdrowia każdy ruch jest lepszy niż żaden.

Najlepsza pora dnia na ćwiczenia odchudzające to poranek. Badania pokazują, że poranne ćwiczenia mogą przynieść znaczące korzyści w zakresie utraty wagi i ogólnego zdrowia metabolicznego.

Spalanie kalorii. Poranne ćwiczenia mogą pomóc w przyspieszaniu metabolizmu, co prowadzi do spalania większej liczby kalorii w ciągu dnia. Ćwiczenia rano mogą również poprawić wrażliwość na insulinę, co sprzyja spalaniu tłuszczu. Tu powstaje pytanie: trening na czczo – tak czy nie? Jeśli dobrze się czujesz, ćwicząc rano z pustym żołądkiem, możesz to robić, bo to pomaga schudnąć. Jeśli jednak źle się czujesz trenując na głodniaka, nie musisz się to tego zmuszać.

Święty spokój. Ćwiczenia rano są mniej narażone na przerwy z powodu innych obowiązków w ciągu dnia. Osoby, które ćwiczą rano, częściej trzymają się regularnego planu treningowego, co jest kluczowe dla utraty wagi – przecież to proces długotrwały, więc trzeba regularnie się ruszać.

Wpływ na dietę. Ludzie, którzy ćwiczą rano, mają tendencję do zdrowszego odżywiania i spożywania mniejszej liczby kalorii w ciągu dnia.

Dowód w postaci niższego BMI. Analiza danych z National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) wykazała, że osoby, które ćwiczą między 7 a 9 rano, mają niższy wskaźnik masy ciała (BMI) i mniejszy obwód talii.

Podsumowując, ćwiczenia rano mogą być bardziej skuteczne w przypadku odchudzania. Jednak najważniejsze jest znalezienie takiej pory dnia, która będzie dla ciebie najbardziej odpowiednia i pozwoli ci ćwiczyć regularnie. I tak w odchudzaniu kluczową rolę odgrywa dieta odchudzająca. Trening to jej uzupełnienie i naprawdę pora dnia, o jakiej ćwiczysz, odgrywa tu rolę trzeciorzędną.