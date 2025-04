Świetnie zorganizowana infrastruktura narciarska, bajeczna sceneria, szereg atrakcji poza stokami i korzystne zniżki dla dzieci przyciągają tu rodziny jak magnes. Od lat Austria jest najpopularniejszym kierunkiem rodzinnych wyjazdów na narty. Główny powód to bardzo dobry stosunek jakości usług do ceny. Austria posiada najszerszą ofertę cenową na ryku, obejmującą wczasy zarówno dla bogatych jaki średnio zamożnych turystów, więc każda rodzina ma szansę znaleźć tu coś na własną kieszeń. W Austrii warto wybrać się do:

Reklama

Serfaus-Fiss-Ladis



Trzy miejscowości połączone w jeden ośrodek narciarski. Od lat wyróżniany przez Deutscher Skiverband jako najlepszy rodzinny ośrodek narciarski w Alpach. Znajduje się tu łącznie 180 tras narciarskich, w tym ok. 40 niebieskich. Początkujące dzieci mogą zjeżdżać na oślej łączce Kinderschneealm. Rodzinną rozrywkę na najwyższym poziomie oferuje Family Park Serfaus. Znajduje się tu m.in. tor do tubingu, tor przeszkód dla skuterów śnieżnych i wioska igloo. W strefie dla dzieci zwanej Murmlipark dzieci zabawią się m.in. na śnieżnej zjeżdżalni, torach saneczkowych, narciarskiej karuzeli, torze z falami, w parku dinozaurów, na czarodziejskim dywanie, w wiosce bajek czy restauracji dla dzieci. Z Serfaus można wjechać kolejką dla dzieci na Komperdell. Inne atrakcje to sankostrada biegnąca ze szczytu Alpkopf oraz rodzinny park rozrywki „Flight & Cross Park“ w strefie Plansegg.

Polecamy: Dokąd na narty z dzieckiem?

Sölden



Jedne z największych i najnowocześniejszych ośrodków narciarskich w Austrii położony w malowniczej dolinie Ötztal między dwoma lodowcami Rettenbach i Tiefenbach. Kurort oferuje dobre warunki narciarskie praktycznie przez cały rok. Początkujący narciarze znajdą tu sporo łagodnych tras, zwłaszcza na lodowcu Tiefenbach. Warto przejechać się z rodziną trasą nr 38, na której znajduje się wydrążony w skale tunel łączący dwa szyty. Dzieci powyżej 3 roku życia mogą uczęszczać na zajęcia w przedszkolu narciarskim, starsze do jednej z czterech szkół zlokalizowanych na stokach Giggijoch. Dla dzieciaków największą atrakcją będzie z pewnością Centrum Sportu i Rekreacji „Freizeit Arena” oraz położona na wysokości 2700 m n.p.m. wioska igloo z sauną a także park wodny Aquadome w pobliskim Längfeld z charakterystycznymi basenami w kształcie kieliszków do wina, saunami, termami i inhalatoriami. Wada ośrodka są niestety wysokie ceny karnetów i usług.

Zobacz także: Gdzie tanio na narty w Polsce?

Insbruck



Duże miasto i ośrodek narciarski w jednym. Słynna arena igrzysk olimpijskich oferuje ponad 2 tys. łagodnych tras dla dzieci zlokalizowanych głównie w Kühtai i Mutters oraz Rangger Köpfel. Są tam przedszkola i szkoły narciarskie (Insbruck Ski School), a na lodowcu Stubai oddalonym mniej więcej o godzinę od Innsbrucku działa Micky Mouse Ski Club. W ramach odpoczynku od nart warto pozwiedzać miasto kupując całodobową rodzinną kartę miejską. Obowiązkowo należy odwodzić słynny Swarovski Crystal World.

Stubai



Lodowiec Stubai oferuje wprost idealne warunki do zjazdów rodzinnych zarówno pod względem tras jak i cen. Jest tu 12 łagodnych, szerokich, niebieskich tras i 3 zielone trasy dla początkujących. Dzieci poniżej 10 lat jeżdżą za darmo. Najmłodszych można oddać pod opiekę Mickey Mouse Club.

Kitzbühel



Mało trudnych terenów, sporo łagodnych stoków to główne zalety tego ośrodka. Łatwe trasy znajdują się na stoki Kitzbuheler Horn i Jochbergu. W Kitzbuhel znajdują się szkoły narciarskie dla dzieci i młodzieży Rote Teufel i Element3. Można wynająć opiekunkę do dziecka. Przy oślich łączkach znajdziemy przedszkole narciarskie. Dzień bez nart można spędzić na wodnym parku rozrywki Aquarena (dla karnetów 2-dniowych i dłuższych przewidziano 50% zniżki), w Wildparku w pobliskim Aurach lub skorzystać z miejscowych rozrywek – lodowiska, basenu, kortów tenisowych, centrum fitness.

Zobacz także: Gdzie na freeride?

Kaprun - Zell am See



Rodzinny kompleks z przewagą łagodnych terenów i łatwych tras. Początkujący powinni wybrać się na lodowiec Kitzteinhorn, na Maiskogel i w niższych partiach Schmittenhöhe. Dzieci do lat 12 jeżdżą tu za darmo, dlatego Kaprun - Zell am See to jeden z najatrakcyjniejszych cenowo regionów w Europie dla rodzin z dziećmi. Dzieci mogą poszaleć w Zell AM See w Schmidolin’s „Kinderland”. W ramach odpoczynku od nart można wybrać się na pływalnię Freizeitzentrum (baseny, sauny, groty parowe) lub na lodowisko, wycieczkę do jaskiń lub pojeździć konno.

Reklama

Zürs i Lech



Ekskluzywne ośrodki narciarskie oferują dużo terenów dla początkujących i średniozaawansowanych. Początkujący powinni wybrać się przede wszystkim na izolowane stoki wokół Oberlachi na zboczu Kriegerhorn. W sumie jest tu ok. 110 niebieskich tras. W Lech działa Miniclub dla dzieci od 3 roku życia, a w Oberlach Ski School. Jest tu sporo możliwości spędzani wolnego czasu, m.in. lodowiska, tory saneczkowe i do snowtubingu, centra fitness, spa, baseny, sauny.