Na narty w Himalaje - plusy i minusy

Jedni jadą na narty do Zakopanego, inni nieco dalej, do Czech czy też Austrii. A co, jeśli pochwalimy się znajomym, że jedziemy na narty w Himalaje? Szok gwarantowany. Dla tych, którzy chcą przeżyć ekstremalną przygodę w najwyższych górach na świecie zapraszamy do Indii, a konkretniej do stacji narciarskiej Gulmarg w Kaszmirze.