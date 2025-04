Atrakcje Zieleńca i Dusznik-Zdroju



Zieleniec to niewielka osada w Kotlinie Kłodzkiej, należąca administracyjnie do Dusznik-Zdroju. Leży na wysokości 950 m n.p.m. w paśmie Gór Orlickich, na zboczach góry Serlich (1026 m n.p.m.). Położenie Zieleńca sprawia, że panuje tu specyficzny mikroklimat, porównywalny z tym, jaki panuje w Alpach. Sprzyja on nie tylko przybywającym w te tereny kuracjuszom ale także narciarzom, ponieważ śnieg zalega tu bardzo długo – od października do pierwszych dni maja. Poza tym tutejsze powietrze sprzyja produkcji czerwonych krwinek, co poprawie samopoczucia i wydolność organizmu. Dobre warunki śniegowe Zieleńca pozwalają na organizację różnych imprez sportowych, m.in. Pucharu Orlicy, Polish Freeskiing Open czy Mistrzostwa Polski Instruktorów PZS.

Główną atrakcją Zieleńca i Dusznik jest Park Zdrojowy w Dusznikach z pijalnią wód mineralnych. Ośrodek może poszczycić się bogatą ofertą wód mineralnych, można napić się tu m.in. Pieniawy Chopina, wód Zdrój Zimny, Jan Kazimierz i Agata. Warto także wybrać się do pobliskiego Muzeum Papiernictwa, które mieści się w zabytkowym młynie papierniczym oraz kościoła św. św. Piotra i Pawła, słynącego z wyjątkowej ambony w kształcie wieloryba. W Zieleńcu warto zwiedzić kościół neogotycki z końca XIX w. Szczególnie atrakcyjną ofertą dla dzieci będzie aquapark „Wodny Świat” w Kudowie-Zdroju.

Trasy narciarskie w Zieleńcu



Zieleniec jest największym ośrodkiem narciarskim w Kotlinie Kłodzkiej. Są tu trasy zarówno dla początkujących jak i zaawansowanych narciarzy. Łącznie przygotowano 22 trasy zjazdowe o łącznej długości ok. 10 km. Trasy pogrupowane są w kilka mniejszych ośrodków: Mieszko, Gryglówka, Ośrodek AWF z Wrocławia Winterpol, Diament, Nartorama. Najdłuższa trasa nr 5 Winterpol liczy 736 m, najkrótsza 75 m. Najtrudniejszą trasą jest „Jodła” sklasyfikowana jako czarna, o długości 505 m, nachyleni 24% i różnicy wzniesień 120 m. Początkujący mogą zjeżdżać na trasach należących do szkółek narciarskich Adam-Ski i Le-Ski. Przy wszystkich trasach działają wyciągi, głównie orczyki. Jest także mała gastronomia, parkingi i miejsca noclegowe. Trasy rozmieszczone są w taki sposób, by narciarze mogli przemieszczać się bez problemu po stoku i przemierzyć Zieleniec bez zdejmowania nart.

Zieleniec to także znakomite miejsce dla snowboardzistów. Funkcjonuje tu Kamikaze Snowpark, wyposażony m.in. w raile proste i długie, funboks, rainbow i dwie skocznie oraz Village Park zlokalizowany na stoku Mieszko w samym centrum Zieleńca. Dysponuje sporą ilością przeszkód imponujących rozmiarów. Znajdziemy tu 2 raile proste po 8 m, rail prosty 6 m, rail łamany 3 m flat/6 m down, rail łamany z Red Bull Monstairs, rail rainbow rail 12 m, rail streetowy down z Red Bull, Monstairs, box prosty 4 m, box prosty 8 m, c-box, rainbow-box, dwa boxy z Red Bull Monstairs, trabant z rainbowem, wallride i trzy różnej wielkości skocznie.

