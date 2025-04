fot. LUX MED

A jak ANALIZA



Wyjaśnia dr n med. Grzegorz Juszczyk, ekspert ds. profilaktyki Grupy LUX MED.

Weź swój organizm pod lupę. Badanie lekarskie i analiza podstawowych badań laboratoryjnych takich jak morfologia, badanie poziomu glukozy, potasu, kreatyniny, lipidogramu, TSH ułatwi wskazanie ewentualnych przeciwskazań dla uprawiania sportu.

Można dzięki nim wykluczyć zaburzenia przemian glukozy w organizmie, chorób nerek lub tarczycy, przy których konieczne jest prowadzenie specjalnego planu treningowego.

Sprawdź także swój wskaźnik masy ciała (BMI). Masa ciała ma istotne znaczenie podczas oceny ryzyka wystąpienia chorób związanych z nadwagą i otyłością, tj.: cukrzycy, miażdżycy lub choroby niedokrwiennej serca. Przy znacznej wadze plan treningowy również musi być indywidualnie dopasowany do twoich możliwości, aby unikać ryzyka uszkodzeń stawów.

B jak BADANIA kardiologiczne



Radzi dr n. med. Jacek Sowa, kardiolog Grupy LUX MED.

Zadbaj o swoje serce – wcześniejsza konsultacja kardiologiczna pozwoli Ci wykluczyć niektóre, groźne dla twojego zdrowia i życia schorzenia tj:: kardiomiopatia przerostowa, wrodzone wady serca, zaburzenia rytmu czy choroba wieńcowa.

Zgodnie z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Kariologicznego (ESC) umiarkowany wysiłek fizyczny jest zalecany u każdego. Oczywiście forma aktywności powinna wynikać nie tylko z własnych upodobań, ale w znacznym stopniu zależeć od wieku. Każdy młody amator sportu, po wykonaniu dokładnego badania lekarskiego uzupełnionego badaniem EKG, może uprawiać praktycznie każdy rodzaj sportu.

W przypadku niektórych stwierdzonych nieprawidłowości wskazane jest uzupełnienie diagnostyki o badanie: echokardiograficzne, 24-godzinne monitorowanie EKG metodą Holtera czy elektrokardiograficzny test wysiłkowy.

Z kolei u osób po 40. roku życia, a zwłaszcza u mężczyzn, wzrasta ryzyko choroby wieńcowej. W tym przypadku decyzja o podjęciu intensywnej aktywności ruchowej powinna być szczególnie rozważna.

Przy wysiłku fizycznym zachęcam każdego, niezależnie od wieku, do korzystania z pulsometru, który pozwoli kontrolować rytm, tak aby wysiłek nie szkodził i przynosił oczekiwane efekty.

C jak CZUJNOŚĆ



Radzi mgr Magdalena Syrek, fizjoterapeuta, specjalista diagnostyki funkcjonalnej ze szpitala Grupy LUX MED, Carolina Medical Center.

Czujnie dobieraj obciążenia treningowe, nie porywaj się od razu z motyką na słońce! Twój układ ruchu ma bowiem pewne ograniczenia i ułomności, a w twoim interesie jest, aby je zidentyfikować i zneutralizować. Pomoże ci w tym diagnostyka funkcjonalna.

Analiza chodu, biegu i stabilności, a więc podstawowe badania funkcjonalne, powinny stanowić nieodzowny element twojego planu treningowego, aby zapobiec ewentualnej kontuzji. Badania tego typu są wskazane w każdej dyscyplinie sportowej, zwłaszcza w popularnym bieganiu.

Wyniki badań koniecznie pokaż trenerowi przygotowania motorycznego, który doradzi jak w praktyce poradzić sobie z deficytami twojego narządu ruchu. Bardzo ważne jest zatem, aby swoją przygodę ze sportem rozpocząć od czujnego obserwowania własnego ciała i dostosowania treningu do jego możliwości.

Pamiętaj, że zdrowy i aktywny styl życia to nie tylko zbilansowana, urozmaicona dieta czy systematyczne ćwiczenia. To także odpowiednia profilaktyka i diagnostyka zdrowotna. Właściwe przygotowanie do wysiłku fizycznego jest istotne z uwagi na bezpieczne uprawianie ulubionego sportu, a przede wszystkim odpowiedzialność za swoje zdrowie.

Źródło: materiały prasowe