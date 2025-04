Hulajnogi to w najpopularniejszy sprzęt sportowy ostatnich lat. Poza elektryczną i tradycyjną jego wersją wyróżniamy również hulajnogę wyczynową, która służy do wykonywania skomplikowanych trików. O czym powinnaś wiedzieć, zanim zdecydujesz się na tego typu zakup? Podpowiadamy!

Podstawową różnicą, która wyróżnia hulajnogi wyczynowe względem tradycyjnych jest ich waga oraz materiał, z którego zostały wykonane. Jako, że są przeznaczone do trików, nie mogą być ciężkie, ale jednocześnie muszą być odporne na wszelkiego rodzaje uderzenia.

Najczęściej używanym materiałem przy konstruowaniu hulajnóg wyczynowych jest wzmocnione aluminium gwarantujące zarówno lekkość, jak i wytrzymałość. Cechą charakterystyczną tego sprzętu jest również dodatkowo spawane podłoże hulajnogi, które zabezpiecza sprzęt przed połamaniem.

Hulajnoga wyczynowa jest dedykowana wszystkim osobom, które lubią adrenalinę i oczekują od jazdy czegoś więcej niż jedynie przemieszczania się z punktu A do punktu B. Jeśli chcesz nauczyć się trików, to ten sprzęt jest właśnie dla ciebie!

Pamiętaj, że decydując się na jego zakup, powinnaś pamiętać również o konieczności kupienia kasku i ochraniaczy na nogi oraz ręce. W trakcie nauki na skateparku upadki będą powtarzać się bardzo często, więc lepiej dmuchać na zimne.

1. Dobór odpowiedniej wysokości

Zarówno w przypadku hulajnogi wyczynowej, jak i tradycyjnej, najpierw przymierz ją do swojego wzrostu. Idealnym rozwiązaniem jest pojechanie do sklepu stacjonarnego i poproszenie o pomoc pracownika.

2. Waga

Hulajnogi wyczynowe nie powinny ważyć więcej niż 4-5 kg. Jeśli będzie ona zbyt ciężka, uniemożliwi ci to naukę trików. Pamiętaj! By wykonać najprostszy manewr, musisz oderwać zarówno siebie, jak i hulajnogę od podłoża. Jeśli będzie ważyć choćby 8 kg nie starczy ci na to siły, a sam upadek może być bardzo niebezpieczny.

3. Wytrzymałość

Zanim zdecydujesz się na zakup hulajnogi wyczynowej dopytaj, z czego jest wykonana. Materiał wykorzystany w konstrukcji to bardzo ważny parametr, który stanowi o jej odporności na wstrząsy i upadki, a także odgrywa kluczową rolę jeśli chodzi o wagę hulajnogi. Jeśli chcesz, by sprzęt posłużył ci trochę dłużej niż zaledwie jeden sezon, lepiej nie oszczędzaj. Dołożenie 100-150 złotych naprawdę robi różnicę!

4. Cena

Oczywiście nie sztuką jest wydać na hulajnogę wyczynową kwotę tysiąca złotych. Prawda jest jednak taka, że do nauki trików tak drogi sprzęt nie jest ci w ogóle potrzebny. Dobrą hulajnogę możesz kupić w cenie już od 400 złotych do 600 złotych. Nie przepłacaj!

