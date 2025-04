Na czym polega mudra?

Ćwiczenia polegające na specjalnym układaniu palców dłoni są od stuleci wykorzystywane w terapiach. Przynoszą ulgę w dolegliwościach, wzmacniają odporność, uspokajają nerwy. O skuteczności tych prostych ćwiczeń może świadczyć fakt, że właśnie mudry wykorzystano, by pomóc ludziom poszkodowanym w czarnobylskiej katastrofie!

Reklama

Skąd w naszych palcach tak niezwykła moc?

Na dłoniach znajduje się aż 300 zakończeń nerwowych. Reagują one na bodźce dotykowe, wysyłając do mózgu impulsy. Punkty te są jednocześnie receptorami narządów, np. na kciuku znajdują się punkty odpowiedzialne za migdałki, na małym palcu – za serce, jelita i dwunastnicę. Ucisk odpowiedniego receptora wpływa na lepsze ukrwienie organu i oczyszczenie go z substancji toksycznych.



Jak ćwiczyć mudrę?

W terapii wykorzystuje się 25 układów dłoni, które zgodnie z zasadami medycyny Wschodu mogą pomóc nawet w nagłych dolegliwościach, np. gdy masz skurcz żołądka, boli cię ząb czy gardło. Każdy z nas reaguje na mudry indywidualnie – niektórzy szybko odczuwają poprawę, inni dopiero po 2–3 dniach systematycznych ćwiczeń. W chorobach przewlekłych, np. reumatyzmie czy zapaleniu jelit, na efekty trzeba czekać nawet kilka tygodni.

Mudra na odchudzanie

Mudra „Kielich Czandmana”: wzmaga perystaltykę jelit. Przy okazji oczyścisz organizm z substancji toksycznych.

Jak to robić? Palcami lewej dłoni: małym, serdecznym, środkowym i wskazującym obejmij od dołu te same palce prawej ręki. Lekko odchyl oba kciuki.

Mudra na stres

Mudra ziemi: pomaga odprężyć się po silnym zdenerwowaniu, poprawia samopoczucie.

Jak to robić? Serdeczny palec i kciuk połącz opuszkami, lekko uciśnij. Luźno wyprostuj pozostałe palce. Ćwiczenie rób jednocześnie lewą i prawą dłonią.

Mudra na choroby intymne

Mudra „Szybujący Lotos”: ćwicz, gdy masz infekcję pochwy, nadżerkę, a także bóle żołądka.

Jak to robić? Złącz kciuki obu rąk, wyprostuj i połącz opuszkami palce wskazujące i środkowe. Serdeczne i małe połóż u nasady palców środkowych.

Dowiedz się więcej:

Jak wykorzystać jemiołę dla zdrowia?

To ziele to najlepszy przyjaciel kobiety!

10 zdrowotnych hitów z całego świata!

Mudra na wysokie ciśnienie

Mudra wiedzy: to jedna z najważniejszych mudr. Reguluje ciśnienie krwi, likwiduje niepokój, poprawia pamięć.

Jak to robić? Dotknij palcem wskazującym opuszki kciuka. Swobodnie wyprostuj pozostałe palce. Ćwicz jednocześnie lewą i prawą dłonią.

Mudra na infekcje pęcherza

Mudra energii: pozbędziesz się dolegliwości w krzyżu i podbrzuszu, oczyścisz organizm z toksyn.

Jak to robić? Połącz opuszkami palce: środkowy, serdeczny oraz kciuk. Luźno wyprostuj pozostałe palce. Ćwicz jednocześnie obiema dłońmi.

Mudra na problemy z sercem

Mudra „Ratowanie życia”: stosuj ją, jeśli dokucza ci kołatanie serca. Tak pomożesz też osobie w przypadku ataku serca.

Jak to robić? Zegnij palec wskazujący i dotknij jego opuszką podstawy kciuka. Połącz palce: środkowy, serdeczny i kciuk. Luźno wyprostuj mały palec.

Gdzie i jak ćwiczyć mudrę?

Ćwiczenia można wykonywać wszędzie. Efekty będą najlepsze, jeśli 3 razy w ciągu dnia poświęcisz na mudry po 15 minut. Po kilku dniach, gdy poczujesz się lepiej, skróć seansy do 5 minut. Uważaj, by podczas ćwiczeń twoje ręce nie były napięte. Zwróć też uwagę na spokojny oddech.

Dowiedz się więcej:

Jak wykorzystać jemiołę dla zdrowia?

To ziele to najlepszy przyjaciel kobiety!

10 zdrowotnych hitów z całego świata!

Reklama

na podstawie tekstu autorstwa Aleksandry Barcikowskiej