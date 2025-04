Motywacja to według encyklopedii PWN proces regulacji psychicznych, nadający energię zachowaniu człowieka i ukierunkowujący je. Może mieć charakter świadomy lub nieświadomy. A mówiąc potocznie motywacja to stan gotowości podjęcia działań, mających dla danej osoby istotne znaczenie. Motywacja jest siłą do pokonywania trudności i realizacji nowych wyzwań. Oczywiście może obejmować wiele aspektów życia, ale my skupimy się na motywacji do ćwiczeń i motywacji do odchudzania. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat motywacji w kontekście diety i fitnessu, to koniecznie czytaj dalej.

Motywacja do ćwiczeń to temat rzeka. Chyba każda osoba aktywna fizycznie miała z tym problem. Brak motywacji pojawia się zazwyczaj po dłuższej przerwie w treningach spowodowanej chorobą lub kontuzją. A osoby, które zaczynają lub chcą zacząć swoją przygodę ze sportem, zazwyczaj zniechęcają się brakiem natychmiastowych rezultatów. Bardzo często uskarżają się również na zmęczenie, nadmiar obowiązków i zawrotne tempo życia, które nie pozwala im wygospodarować nawet 30 minut na trening. Jak temu zaradzić? Jest kilka trików pomagających utrzymać wysoką motywację.

Planuj swoje treningi - aby zauważyć rezultaty treningów, należy trenować minimum 2-3 razy w tygodniu. Dlatego zaplanuj, w jakie dni będziesz ćwiczyć, dzięki temu nie będzie tak łatwo zrezygnować z zaplanowanego wcześniej treningu.

- aby zauważyć rezultaty treningów, należy trenować minimum 2-3 razy w tygodniu. Dlatego zaplanuj, w jakie dni będziesz ćwiczyć, dzięki temu nie będzie tak łatwo zrezygnować z zaplanowanego wcześniej treningu. Wyznacz sobie cel - żeby coś osiągnąć trzeba mieć jasno postawiony cel. Nie ma znaczenia czy chcesz mieć płaski brzuch, zrzucić 5 kilogramów czy zmieścić się w ulubioną sukienkę, ważne jest, że wiesz, co chcesz osiągnąć. Wtedy zawsze będziesz miała go przed oczami i dwa razy się zastanowisz, zanim zrezygnujesz z treningu.

- żeby coś osiągnąć trzeba mieć jasno postawiony cel. Nie ma znaczenia czy chcesz mieć płaski brzuch, zrzucić 5 kilogramów czy zmieścić się w ulubioną sukienkę, ważne jest, że wiesz, co chcesz osiągnąć. Wtedy zawsze będziesz miała go przed oczami i dwa razy się zastanowisz, zanim zrezygnujesz z treningu. Ćwicz z koleżanką, mężem lub siostrą - od dawna się mówi, że w grupie raźniej. Dlatego, jeżeli nie chcesz chodzić na fitness sama, to zapytaj koleżankę, czy nie zapisze się razem z tobą. A może nie chce ci się iść biegać, zapytaj męża, czy może nie chciałby wyjść na trening razem z tobą. Dzięki temu będziecie się wzajemnie motywować o napędzać do działania.

- od dawna się mówi, że w grupie raźniej. Dlatego, jeżeli nie chcesz chodzić na fitness sama, to zapytaj koleżankę, czy nie zapisze się razem z tobą. A może nie chce ci się iść biegać, zapytaj męża, czy może nie chciałby wyjść na trening razem z tobą. Dzięki temu będziecie się wzajemnie motywować o napędzać do działania. Myśl pozytywnie - przestań traktować aktywność fizyczną, jako przykry obowiązek i zacznij czerpać z tego radość. To powinna być zabawa i zastrzyk pozytywnej energii. Pomyśl, jak wiele temu zawdzięczasz i ile już pokonałaś trudności.

- przestań traktować aktywność fizyczną, jako przykry obowiązek i zacznij czerpać z tego radość. To powinna być zabawa i zastrzyk pozytywnej energii. Pomyśl, jak wiele temu zawdzięczasz i ile już pokonałaś trudności. Urozmaicaj sobie treningi - nie zamykaj się w jednej dyscyplinie. Szukaj sportowych wyzwań i nie martw się, że sobie nie poradzisz. Trening na trampolinach może być świetną zabawą, a trening crossfit pozwoli poznać granice własnej wytrzymałości.

Na początku musisz naprawdę tego chcieć i szukać realnych celów, które pomogą utrzymać zapał i będą siłą napędową do działania. Nie zaczynaj pochopie i bez konkretnego planu. Niestety popularne stwierdzenie "od jutra się odchudzam" nic nie zmieni, a ty bardzo szybko zrezygnujesz z tego planu. Wbrew pozorom do odchudzania trzeba się dobrze przygotować.

Jeżeli zdecydowałaś się zrzucić kilka nadprogramowych kilogramów, to również powinnaś wiedzieć jak to zrobić. Czy wiesz jakie zasady będziesz stosować? Wiesz, co będziesz jeść, a jakich produktów unikać? W czasie planowania musisz również pamiętać, że zdrowa i zbilansowana dieta, to niestety nie wszystko. Powinnaś to połączyć z regularnymi treningami.

I nawet ten duet nie gwarantuje sukcesu. Musisz mieć dobre nastawienie, bez niego nawet najlepsza dieta nie zadziała. Jest ona podstawą prawidłowego odchudzania, ale brak odpowiedniej motywacji może stanowić sporą przeszkodę w walce o wymarzoną sylwetkę. Dlatego, aby nie stracić zapału powinnaś wprowadzić w życie kilka prostych zasad.

Zacznij od małych zmian - jeżeli twoje nawyki żywieniowe pozostawiają wiele do życzenia, to zmiany wprowadzaj stopniowo. Wszelkie modyfikacje wprowadzaj powoli i nie zniechęcaj się pierwszymi restrykcjami. Na dobry początek spróbuj jeść posiłki o stałych porach i pić ok. 1,5 litra wody dziennie.

- jeżeli twoje nawyki żywieniowe pozostawiają wiele do życzenia, to zmiany wprowadzaj stopniowo. Wszelkie modyfikacje wprowadzaj powoli i nie zniechęcaj się pierwszymi restrykcjami. Na dobry początek spróbuj jeść posiłki o stałych porach i pić ok. 1,5 litra wody dziennie. Utwierdzaj się w przekonaniu, że warto - na kartce zrób listę przymiotników, które opisują twoje najlepsze cechy wyglądu i codziennie czytaj je na głos.

- na kartce zrób listę przymiotników, które opisują twoje najlepsze cechy wyglądu i codziennie czytaj je na głos. Pokochaj nowy tryb życia - zmiana nawyków żywieniowych bardzo często kojarzy się z rzeczami nierealnymi do wykonania dla zwykłego śmiertelnika. Nic bardziej mylnego! Po kilku tygodniach przekonasz się, że zdrowe posiłki również mogą być bardzo smaczne.

- zmiana nawyków żywieniowych bardzo często kojarzy się z rzeczami nierealnymi do wykonania dla zwykłego śmiertelnika. Nic bardziej mylnego! Po kilku tygodniach przekonasz się, że zdrowe posiłki również mogą być bardzo smaczne. Przypominaj sobie codziennie, dlaczego to robisz.

