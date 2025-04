Ku zdrowiu!

Mogłoby się wydawać, że kąpiel w lodowatej wodzie niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych, ale to nie prawda. Morsy kąpią się w zimnej wodzie mórz lub jezior, aby utrzymać dobry stan zdrowia, zahartować ciało i przygotować organizm do zimy.

Raj dla morsów



Gdy temperatura wody wynosi 0˚C, kąpiel nie może długo trwać, gdyż organizm mógłby się niebezpiecznie wyziębić. Kąpiel morsów to powolne zanurzenie i przebywanie w wodzie od 3 do 5 minut.

Odpowiednim miejscem do kąpieli jest zbiornik z łagodnym wejściem do wody. Osoba zażywająca zimnej kąpieli powinna mieć wodę sięgającą jedynie do pasa (około metra głębokości). Dla pełnego bezpieczeństwa dobrze jest kąpać się w większej grupie.

Tak jak przed każdym innym treningiem sportowym, ważne jest, aby być wypoczętym, kilka godzin po posiłku, nie palić tego dnia papierosów, nie pić kawy oraz od poprzedniego dnia nie spożywać również alkoholu. Nie należy także rozgrzewać ciała od wewnątrz, na przykład gorącymi napojami, ani smarować ciało tłustymi kremami.

Jedyne, co jest niezbędne, aby móc wejść do lodowatej wody, to dobra, kilkuminutowa rozgrzewka.

Biegać i skakać



Odpowiednia rozgrzewka przed wejściem do wody powinna zawierać w sobie: umiarkowanie intensywny bieg, przysiady, pajacyki oraz ćwiczenia rozciągające. Tętno, po rozgrzewce, powinno być stabilne, a my wewnątrz ciała powinniśmy odczuwać gorąco.

I tak przygotowani szybko rozbieramy się do kąpielówek i wkraczamy do wody spokojnie, lecz zdecydowanie. Różnica między rozgrzanym ciałem a zimną wodą zanika. Skóra się napina, tętno i oddech przyspiesza.

Po kilku minutach wychodzimy z wody i możemy wytrzeć się do sucha lub pobiegać. Kolejne wejście do wody może się odbyć po następnej rozgrzewce. Gdybyśmy spróbowali wejść od razu, poczulibyśmy przeszywające ciało kłucie.

Kto może, a kto nie?



Kąpiel w zimnej wodzie jest odpowiednia dla osób młodych i starszych, chudszych i tęższych. Starsze dzieci mogą wchodzić do wody, ale tylko, aby się zamoczyć i szybko wyjść.

Jedynym przeciwwskazaniem do zostania morsem są problemy sercowe. Wejście do zimnej wody oznacza przyspieszenie akcji serca, a to, dla osób chorych na serce, nie jest wskazane.

Zimna woda zdrowia doda



Kąpiel w zimnej wodzie:

