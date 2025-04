Jesteś fanką tenisa? A może nieobce jest Ci jedynie nazwisko Sereny Williams czy Agnieszki Radwańskiej? To wystarczy, abyś przez najbliższe miesiące czerpała inspiracje z platformy INSPIRED BY WOMEN. Każda kobieta powinna tam zajrzeć!

Morccanoil łączy siły z WTA

Marka Morccanoil znana ze swoich cudownych kosmetyków do włosów na bazie olejku arganowego połączyła siły z WTA, czyli organizacją zrzeszającą ponad 2500 tysiąca tenisistek z całego świata. Co wynikło z tego połączenia?

Na platformie INSPIRED BY WOMEN, stworzonej w 2014 roku właśnie przez Moroccanoil, przez cały tenisowy sezon 2019 będziecie mogły obejrzeć krótkie, kilkuminutowe filmy pokazujące zawodniczki z ich niesportowej strony. Zobaczycie, jak wykorzystują swoją popularność w działaniu dla dobra innych, poświęcając się temu w wolnym czasie!

Pierwszy film z tej serii jest już dostępny na platformie! Jej główną bohaterką jest finalistka US Open 2017 – Madison Keys. Tenisistka współpracuje z organizacją walczącą ze znęcaniem się i promującą wzajemne wspieranie się dziewczynek w wieku szkolnym FearlesslyGiRL.

Mamy również dla ciebie dodatkową informację – jeśli chcesz, możesz dołożyć do projektu swoją cegiełkę. Dzięki oznaczeniu w social mediach #InspiredByWomen staniesz się częścią INSPIRED BY WOMEN™. Dzielcie się swoimi historiami i historiami kobiet, które Was zainspirowały. Dzięki temu możecie być inspiracją również dla innych!