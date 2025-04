Dlaczego mięśnie głębokie są takie ważne i jak je wzmacniać skutecznie? Najlepsze ćwiczenia na mięśnie głębokie

Mięśnie głębokie, zwane też potocznie „core” to mięśnie odpowiadające za stabilizację tułowia. Zalicza się do nich część mięśni grzbietu, niemal wszystkie mięśnie brzucha i dna miednicy. Otaczają od góry, dołu, boków, od przodu i tyłu narządy jamy brzusznej. Zawiadują ruchami przede wszystkim dolnej części kręgosłupa, a współdziałając, pozwalają ustawić i utrzymać go w pozycji niezbędnej do wykonania wielu różnych ruchów. Odciążają też kręgosłup lędźwiowy. Mięśnie głębokie są więc niesłychanie ważne w życiu codziennym i treningu różnego rodzaju.