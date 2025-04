Mięśniaki macicy a wysiłek fizyczny

Mięśniaki macicy i wysiłek fizyczny nie wykluczają się. Po pierwsze ruch jest elementem profilaktyki niektórych zmian nowotworowych, a mięśniaki są zmianą nowotworową, tyle że łagodną, która dość rzadko ulega zezłośliwieniu. Dlatego, gdy lekarz stwierdzi u kobiety mięśniaki niekwalifikujące się do operacji, aktywność fizyczna wraz z dietą będą pełnić funkcję zapobiegawczą, czyli ich celem będzie powstrzymanie postępowania choroby. Jedyny moment, kiedy wysiłek fizyczny będzie niewskazany w związku z mięśniakami, to czas po operacji, gdy trzeba ciału dać szansę się zregenerować.

Regularna aktywność fizyczna sprawia, że cały organizm jest lepiej dotleniony i odżywiony, lepiej krąży też limfa, a układ odpornościowy może skuteczniej spełniać swoją funkcję. W ten sposób tworzą się lepsze warunki do samoleczenia i zapobiegania powstawaniu wielu różnych chorób, w tym nowotworowych.

Obecnie kobietom z mięśniakami zaleca się regularną aktywność fizyczną. Dotąd bardzo aktywna kobieta może kontynuować dotychczasowe treningi, o ile mięśniaki nie wywołują żadnych dolegliwości. Przy dość dużych mięśniakach mogą jednak pojawić się objawy, które utrudniają uprawianie sportów: uczucie dyskomfortu lub bólu brzucha, bóle pleców, silne parcie na pęcherz, hemoroidy. W takim przypadku warto zgłosić to lekarzowi, a jeśli sport stanowi ważny element życia kobiety, powinna ona porozmawiać z lekarzem o możliwości zoperowania mięśniaków.

Zabieg pozwala bowiem zlikwidować przyczynę objawów. Czasami wystarczy usunąć same mięśniaki, a czasami konieczne jest usunięcie całej macicy. Po operacji lekarz zaleci powstrzymanie się od aktywności fizycznej, zwłaszcza intensywnych ćwiczeń. Czasami taka pauza musi trwać ok. 6 miesięcy. Przy usunięciu samych mięśniaków zwykle przerwa trwa krócej i dość szybko można podejmować lekką aktywność fizyczną, a po 8 tygodniach można zacząć wracać do intensywniejszych ćwiczeń.

Po zdiagnozowaniu mięśniaków przede wszystkim należy zrezygnować z żywności wysokoprzetworzonej, gotowych dań, pokarmów zawierających duże ilości cukru oraz tych o wysokim indeksie glikemicznym. Niewskazane jest też czerwone mięso i biała mąka, a także nabiał i jaja.

Dieta powinna być tak skonstruowana, aby nie przyczyniała się do zwiększania masy ciała – przy mięśniakach lepiej nie tyć. Dobrze jest też zrezygnować z dużych dawek kofeiny oraz z alkoholu. Z palenia tytoniu też.

Jeśli chodzi o aktywność fizyczną, to niewskazany jest jedynie ciężki trening siłowy. Pozostałe aktywności uprawiane na amatorskim poziomie są dozwolone.

Można, ale warto mieć je pod kontrolą i w razie potrzeby poddać się leczeniu farmakologicznemu albo operacji – lekarz podpowie, najlepsze rozwiązanie. Unikanie leczenia może grozić szeregiem powikłań, do których należą:

niedokrwistość,

osłabienie,

bóle i zawroty głowy,

nawracające zapalenia pęcherza moczowego,

napadowe nietrzymanie moczu,

nawracające zaparcia.

