Mewing ma za zadanie zmienić położenie języka w stanie spoczynku z dna jamy ustnej na podniebienie. Zwolennicy tej metody wierzą, że ćwiczenia mewingu potrafią przebudować struktury jamy ustnej i wymodelować linię żuchwy tak, aby stała się bardziej wyraźna, lepiej zarysowana, czyli taka, jaka jest obecnie modna i eksponowana w mediach społecznościowych. Jednym słowem mewing ma pomagać m.in. w konturowaniu twarzy, ale i w zwalczaniu różnych problemów medycznych.

Spis treści:

Zastanawiasz się, jak robić mewing albo czy mewing boli? Nie, mewing nie boli, a ćwiczenia są dość proste, natomiast cała terapia obejmuje nie tylko ćwiczenia w obrębie jamy ustnej, ale też ćwiczenia korygujące ustawienie głowy i postawę ciała.

Podstawowe ćwiczenie mewingu:

Innym ćwiczeniem jest utrzymywanie prawidłowej pozycji języka (dociśniętego do podniebienia) przy lekko rozwartych zębach, ale zamkniętych ustach. Jak sprawdzić, czy język jest ustawiony prawidłowo? Wystarczy uchylić usta i spróbować zrobić przez nie wdech. Jeśli nie jest to możliwe, język ułożony jest na podniebieniu prawidłowo.

Po opanowaniu podstaw mewingu stosuje się dodatkowe ćwiczenia i zabiegi:

Ważne jest też wypracowanie prawidłowej postawy w pozycji stojącej i siedzącej.

Zwolennicy i entuzjaści mewingu promują tę metodę jako sposób na problemy natury kosmetycznej i medycznej. Według nich mewing może poprawić urodę w następujący sposób:

Jeśli chodzi o problemy medyczne, mewing ma zwalczać:

Przyjmując kryteria naukowe, nie można potwierdzić skuteczności tej metody. Problemem jest brak wiarygodnych badań naukowych, które wykazałyby, że mewing jest skuteczną metodą terapeutyczną. W dodatku General Dental Council odebrał twórcy mewingu, Johnowi Mew, licencje na wykonywanie zawodu ortodonty. Dlatego każdy, kto ma jakikolwiek problem ze zgryzem i innymi problemami związanymi z jamą ustną, pierwsze kroki powinien skierować do lekarza lub ortodonty.

Obawy o skuteczność mewingu nie oznaczają, że ćwiczenia języka nie mają wartości terapeutycznej. Wiadomo także, że niewłaściwe ustawienie języka może sprzyjać wadom zgryzu, i że doustne akcesoria, które utrzymują język w określonej pozycji, mogą pomóc niektórym pacjentom z bezdechem sennym. W dodatku wśród ortodontów są też tacy, którzy nie przekreślają wartości pracy Johna Mew i uważają, że jego koncepcja nie jest całkowicie naciągana i może w przyszłości pomóc w ulepszeniu terapii ortodontycznych i chirurgii szczękowej. Być może zatem jest po prostu zbyt wcześnie lub trzeba dalszej pracy, aby mewing udoskonalić i bezspornie udowodnić jego skuteczność. Faktem natomiast jest, że do tej pory się to nie stało.

Tak samo jak w przypadku modelowania twarzy i walki z innymi dolegliwościami, tak i w przypadku wad zgryzu i krzywych zębów nie udowodniono skuteczności ćwiczeń mewingu. Lepiej zatem nie polegać na tej metodzie i nie unikać fachowej, sprawdzonej pomocy ortodontów i chirurgów szczękowych.