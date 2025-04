Medytacja na stres to czas odpoczynku dla systemu nerwowego oraz oczyszczenie i wyciszenie umysłu. Regularna praktyka pozwala inaczej spojrzeć na codzienne doświadczenia, lepiej radzić sobie z natłokiem informacji, ciągłym pośpiechem oraz zmiennymi stanami emocjonalnymi. Osoby medytujące łatwiej znoszą życiowe porażki, mają w sobie więcej pozytywnego nastawienia do świata i ludzi. Medytacja może także wspomagać profilaktykę niektórych chorób cywilizacyjnych, w których rozwoju kluczową rolę odgrywa stres.

Reklama

Spis treści:

Medytacja korzystnie wpływa na układ nerwowy. Stymuluje wyzwalanie neuroprzekaźników, które poprawiają samopoczucie i koncentrację, ułatwiają osiągnięcie wewnętrznego spokoju. To cenne działanie, bo wpływ stresu na zdrowie nie jest korzystny.

W trakcie medytacji uwalniane są m.in. następujące neuroprzekaźniki:

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA) – hamuje aktywność komórek nerwowych. Ułatwia opanowanie uczucia lęku i niepokoju.

– hamuje aktywność komórek nerwowych. Ułatwia opanowanie uczucia lęku i niepokoju. Endorfiny – odgrywają kluczową rolę w poprawie samopoczucia, zmniejszeniu odczuwania bólu i skutków ubocznych stresu.

– odgrywają kluczową rolę w poprawie samopoczucia, zmniejszeniu odczuwania bólu i skutków ubocznych stresu. Dopamina – reguluje jakość snu i nastrój. Ułatwia odczuwanie przyjemności, pomaga osiągnąć stan relaksu i utrzymać koncentrację.

– reguluje jakość snu i nastrój. Ułatwia odczuwanie przyjemności, pomaga osiągnąć stan relaksu i utrzymać koncentrację. Serotonina – zmniejsza napięcie, ułatwia wejście w stan relaksu i skupienia.

Korzyści zdrowotne związane z regularną medytacją:

ogólna poprawa stanu zdrowia,

poprawa czynności układu nerwowego,

zmniejszenie napięć mięśniowych,

regulacja ciśnienia krwi,

poprawa samooceny,

obniżenie poziomu lęku,

wspomaganie leczenia depresji,

wzmocnienie odporności organizmu,

zmniejszenie objawów stresu długotrwałego.

Przyjmij wygodną pozycję – na siedząco lub na leżąco. Zamknij oczy. Zacznij obserwować swój oddech. Poczuj, jak powietrze podróżuje przez nos i gardło do klatki piersiowej i jak je opuszcza. Obserwuj, jak rozszerza i zwęża się klatka piersiowa.

Następnie wyobraź sobie, że wdychany strumień powietrza ma kolor, np. zielony (wybierz taki, który kojarzy ci się ze spokojem, zdrowiem i bezpieczeństwem). Z każdym wdechem (rób go przez nos) wyobrażaj sobie, że to barwne powietrze wnika w twoje płuca, a stamtąd przenika do całego ciała. Robiąc wydech, wyobrażaj sobie, że z ciała do płuc przenika strumień powietrza innego koloru, np. czarny lub fioletowy, i że to są negatywne uczucia: odczuwany stres, lęk lub złość czy smutek, które odczuwasz. Wydychaj go przez usta. Oddychaj w ten sposób przez dłuższą chwilę, za każdym razem nadając wdychanemu i wydychanemu powietrzu wybrane barwy. Zakończ tę medytację, gdy poczujesz, że nadszedł na to czas.

Pamiętaj: jeśli doświadczasz napadów lęku, które zaburzają twoje normalne funkcjonowanie, skontaktuj się ze specjalistą: psychiatrą, psychoterapeutą. Samodzielna medytacja może nie wystarczyć do tego, aby pozbyć się napadów lęku.

fot. Medytacja na sen i stres/ Adobe Stock, Aleksey

Połóż się w łóżku w wygodniej pozycji, wcześniej możesz wykonać ćwiczenia przed snem. Zamknij oczy i zacznij od kilku spokojnych oddechów i rozluźnienia mięśni. Następnie umysłem zacznij „skanować” swoje ciało od czubka głowy aż po końce palców stóp. Rób to powoli, starając się wyczuć, czy gdzieś w ciele jest nadmierne napięcie. Myśląc o danej partii ciała, staraj się je dodatkowo rozluźnić (zobaczysz, że choć wydawało ci się, że jesteś rozluźniona, nadal niektóre mięśnie są napięte). Postaraj się w ten sposób rozluźnić całe ciało. Na koniec poczuj, jak ciało wywiera nacisk na łóżko, jak mocno na nie naciska. Postaraj się poleżeć chwilę w maksymalnym rozluźnieniu.

Treść artykułu pierwotnie opublikowano 10.05.2010 r.

Reklama

Czytaj także:

Medytacja – jak zacząć. Instrukcja krok po kroku

Medytacja w domu: praktyczne wskazówki

Mudry – gesty, które leczą