Słowo salsa pochodzi od hiszpańskiego słowa oznaczającego w dosłownym tłumaczeniu „sos”. Tradycyjny sos salsa jest dość pikantny, co idealnie odzwierciedla naturę tańca o tej samej nazwie.

Pochodzenie salsy

Taniec wywodzi się z Ameryki Południowej i jest tańcem latynoamerykańskim. Pojawił się na początku lat 40. XX wieku i rozwijał przez następne dziesięciolecia, zdobywając coraz większą popularność najpierw w Ameryce Południowej, później również w Północnej.

Za główne miejsce narodzin salsy uważa się Kubę, Portoryko oraz Nowy Jork, i właśnie z tych miejsc wywodzą się poszczególne jej style. Niektórzy uważają, że salsa powstała z mieszanki kubańskiego son, portorykańskiego bomb oraz amerykańskiego jazzu.

Salsa w Polsce

Polsce taniec ten pojawił się w latach 80. W 1980 roku założono we Wrocławiu przy Uniwersytecie Wrocławskim Towarzystwo Przyjaciół Kultury Iberyjskiej, zrzeszające wykładowców uczelni oraz latynoskich studentów uczących się w Polsce.

Dwa lata później przy Towarzystwie powstała szkoła tańca, która zaczęła prowadzić kursy tańców latynoskich, a w późniejszych latach zajęła się różnego rodzaju akcjami, mającymi na celu promowanie kultury iberyjskiej. To właśnie na tego rodzaju imprezach pojawiła się salsa.

Salsa zaczęła zdobywać serca coraz większej liczby tancerzy, którzy otwierali w swoich miastach szkoły tańca. Wiele z tych szkół potem upadło, ale wielkie zainteresowania tańcem, które zawdzięczamy popularnymi programami tanecznymi, sprawiło, że największe szkoły salsy w dalszym ciągu cieszą się powodzeniem i sprawiają wrażenie, jakby popularność innych stylów tanecznych im nie zagrażała.

W większych miastach oprócz kursów, warsztatów i festiwali salsowych, możemy wybrać się na salsotekę, czyli imprezę w rytmach salsy, gdzie spotkamy zarówno profesjonalnych tancerzy, jak i amatorów. Możemy też wybrać się na wakacje organizowane przez szkołę salsy.

Style salsy



Wyróżnia się 6 głównych stylów, które różnią się miedzy sobą krokami, obecnością i umiejscowieniem pauzy. Należą do nich:

najpopularniejszy: mambo on 5 (salsa New York),

salsa Los Angeles,

salsa kubańska (casino),

salsa portorykańska,

palladium mambo,

salsa kolumbijska.

Muzyka do salsy

Taniec ten tańczy się w rytm muzyki opartej na metrum 4/4 i dwutaktowych frazach. Rytm oparty jest na instrumencie perkusyjnym zwanym claves (dwa kawałki drewna, którymi uderza się o siebie).

W ciągu dwóch taktów tancerz wykonuje 6 kroków - po 3 w każdym takcie. Uderzenia calve na 4 i 8 (czasami na 1 i 5) to czas na pauzę, w czasie której ruch jest na moment przerywany albo tancerz w tym czasie wykonuje przytup, czyli tap. Obecnie najczęściej tańczy się salsę na każde z 4 uderzeń w takcie. W stylach kubańskich tańczy się na 1, 3 lub 2 (długie kroki przypadają na 4 i 8 uderzenie calve.

Kroki podstawowe salsy mambo on 5



1. Lewa noga krok w miejscu.

2. Prawa noga krok do tyłu.

3. Lewa noga krok w miejscu.

4. Pauza.

5. Prawa noga krok do przodu.

6. Lewa noga krok do przodu.

7. Prawa noga krok w miejscu.

8. Pauza – na 8.

Kobieta:

1. Prawa noga krok w miejscu.

2. Lewa noga krok do przodu (break).

3. Prawa noga krok w miejscu.

4. Pauza.

5. Lewa noga krok do tyłu.

6. Prawa noga krok do tyłu.

7. Lewa noga w miejscu.

8. Pauza.

