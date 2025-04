Wakacje większości z nas kojarzą się ze słodkim lenistwem. Ale nie po to przecież rzeźbiłaś brzuszek, by w ciągu urlopu zaprzepaścić ten efekt. Dlatego prezentujemy cztery najmodniejsze w tym sezonie sporty. Na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Jazda na hulajnodze

W dużych miastach coraz częściej widać dorosłych na hulajnogach. Nawet panowie w garniturach i panie w garsonkach sięgają po ten dziecinny z pozoru środek lokomocji. I nic dziwnego. Hulajnoga jest mała, poręczna, łatwo z nią wsiąść do pociągu czy autobusu, bezpieczniej niż rowerem lawirować między pieszymi. Pozwala się przemieszczać 2–3 razy szybciej niż pieszo. W dodatku pojazd jest kilka razy tańszy od roweru.

Zalety tej aktywności

wyrabia łydki, uda i pośladki – pamiętaj tylko, by odpychać się obiema nogami po równo. Na przykład drogę w jedną stronę pokonuj, odpychając się prawą nogą, a z powrotem – lewą

poprawia poczucie równowagi i koordynację ruchów

pozwala spalić ok. 350 kcal na godzinę

nie obciąża zbytnio stawów

Ostrzeżenia

zrezygnuj z butów na obcasie i klapek – polecamy obuwie sportowe, albo przynajmniej balerinki

nie jeździj po ulicy – osoby na hulajnogach nie są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu, jak rowerzyści

uważaj na pieszych – na chodniku jesteś gościem. Jeśli to możliwe, wybieraj ścieżkę rowerową

Siatkówka plażowa

Sport ten zdobywa coraz większą popularność, nie tylko na nadmorskich plażach. Zasady siatkówki plażowej różnią się nieco od zwykłej. Przede wszystkim drużyny liczą tylko po 2 osoby. Piłkę można odbijać nie tylko rękoma, ale całym ciałem. Jest ona zrobiona z nieco innego materiału niż zwykła i słabiej napompowana.

Średniej jakości piłka kosztuje ok. 35 zł, choć cena profesjonalnych dochodzi nawet do 200 zł! Boiska można znaleźć na każdej większej plaży, ale musisz się liczyć z tym, że mogą być oblegane przez stałych bywalców i profesjonalistów. Jeśli chcesz rozegrać amatorski mecz, lepiej zaopatrz się we własną siatkę.

Zalety tej aktywności

rozwija mięśnie całego ciała

pomaga budować masę kostną (ze względu na dużą ilość podskoków)

zwiększa wydolność organizmu, poprawia ogólną kondycję

pozwala spalić ok. 580 kcal w godzinę

uczy pracy w zespole

Ostrzeżenia

przed rozegraniem meczu posmaruj się balsamem z filtrem (minimum SPF 30)

jeśli jest ostre słońce, załóż czapkę, aby ochronić się przed udarem słonecznym

załóż zabudowaną górę od kostiumu, aby uniknąć mimowolnego striptizu :)

graj boso, a w ostateczności w trampkach, ale nigdy w klapkach (można łatwo skręcić nogę w kostce)

upewnij się, że na boisku nie ma kamieni lub ostrych muszli

Zumba

Pod tą nazwą kryje się połączenie aerobiku z tańcami latynoamerykańskimi. Gorące rytmy, szybkie tempo i… wspaniała zabawa. Układy są proste, bo twórcy zumby wyszli z założenia, że ćwiczenia mają sprawiać przyjemność. Nie potrzebujesz specjalnego sprzętu, tylko buty sportowe. Polecamy też luźne spodnie, a nie legginsy, abyś poczuła się swobodnie.

Zalety tej aktywności

pozwala spalić 600–700 kcal w godzinę

kształtuje całą sylwetkę i poprawia kondycję

zapewnia wspaniały nastrój

Ostrzeżenia

może powodować bóle kręgosłupa i stawów – szybkie, gwałtowne ruchy nie są dla wszystkich. Jeśli masz tego typu problemy, znajdź klub, w którym mają Zumbę Gold – łagodniejszą odmianę, odpowiednią nawet dla seniorów.

Frisbee

„Latający talerz" kojarzy ci się z dziecięcą zabawą, ewentualnie ze spacerami z psem? Niesłusznie! Obok siatkówki plażowej to jeden z najmodniejszych sportów zespołowych.

Zalety tej aktywności

poprawia kondycję, szybkość i koordynację ruchów

wyrabia spostrzegawczość i refleks

pozwala spalić 200–500 kcal na godzinę (w zależności od intensywności ruchu)

można zaprosić do gry dzieci i seniorów.

Ostrzeżenia