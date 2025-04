Każdy, kto interesuje się fitnessem, musiał zetknąć się z Les Mills. Bo to prawdziwy fenomen i popularyzator aktywności fizycznej o światowym zasięgu. Marka postawiła na dwa elementy, które dały jej sukces: muzykę i naukę. I faktycznie – zajęcia cieszą się olbrzymią popularnością, a ich uczestnicy doceniają je za efekty, jakie gwarantują. To urozmaicone zajęcia dla wszystkich, na każdym etapie życia. Uważaj: spróbujesz i pokochasz je bez reszty.

Les Mills to forma i rodzaj fitnessu, którego autorem jest Les Mills, Nowozelandczyk, sportowiec, olimpijczyk. Po zakończeniu sportowej kariery, w 1968 roku, otworzył centrum fitness w Auckland, żeby zachęcać ludzi do aktywności fizycznej. Jednak to jego syn, Phillip, rozpropagował idee ojca na cały świat. Młody Mills przez jakiś czas mieszkał w Kalifornii, gdzie w latach 80. ubiegłego wieku grupowe zajęcia fitness przy muzyce, znane nam jako aerobik, zyskały olbrzymią popularność. Postanowił więc zaczerpnąć z tego pomysłu to i owo. Tak powstały zajęcia fitness Les Mills BodyPump, znane dziś na całym świecie.

Obecnie Marka Les Mills na swojej stronie internetowej z dumą prezentuje swoje motto: to create a fitter planet, (uczynić planetę bardziej fit) i chcą tego dokonać zarażając ludzi miłością do aktywności fizycznej.

Jednocześnie marka chwali się, że jej programy są starannie układane i bazują na nauce. Są bezpieczne i skuteczne. Zresztą w pismach naukowych pojawiały się swego czasu artykuły na temat wpływu na organizm zajęć Les Mills, dowodzące ich korzystnego działania.

Les Mills jako pierwsza marka postawiła na tworzenie dopracowanych programów treningowych przeznaczonych do treningu grupowego. Była pionierem w takim podejściu do fitnessu. Jej sukces spowodował, że i inne marki zaczęły tworzyć własne programy treningowe. Ale do dzisiaj Les Mills jest absolutnym liderem na tym polu. W dodatku marka idzie z duchem czasu i oferuje swoje zajęcia także online w postaci Les Mills on demand – to ok. 1000 zajęć dostępnych za opłatą online. To sprawia, że można ćwiczyć także w zaciszu własnego domu.

To też grupowe zajęcia przy muzyce, ale nie jest to aerobik, lecz trening siłowy. Ćwiczenia wykonywane z minisztangami wzmacniają całe ciało, a zajęcia nie są monotonną harówką w siłowni, ale pełnymi energii zajęciami, na których można się świetnie bawić i trenować jednocześnie. Ćwiczenia wykonuje się nie tylko ze sztangą, ale też, odważkami, hantlami czy taśmami.

Zajęcia Les Mills BodyPump trwają 60 minut i podzielone są na 8 części. Każda poświęcona jest innej partii ciała i ma własną muzykę. Ćwiczenia polegają na wykonywaniu wielu powtórzeń z niezbyt dużym obciążeniem. Podobno w czasie jednych zajęć wykonuje się w sumie 800 powtórzeń różnych ćwiczeń!

Nie tylko Les Mills BodyPump!

Zajęcia Les Mills BodyPump odniosły sukces na całym świecie, a firma Les Mills opracowała koncepcje jeszcze wielu różnych zajęć, które wielu amatorów fitness zna z dzisiejszej oferty klubów fitness:

Les Mills BodyBalance – zajęcia łączące ćwiczenia jogi, pilatesu i tai-chi, idealne dla początkujących, nie obciążające zbyt mocno ciała;

– zajęcia łączące ćwiczenia jogi, pilatesu i tai-chi, idealne dla początkujących, nie obciążające zbyt mocno ciała; Les Mills BodyCombat – zajęcia obejmujące ćwiczenia fitness i elementy sztuk walki;

BodyCombat – zajęcia obejmujące ćwiczenia fitness i elementy sztuk walki; Les Mills BodyAttack – interwałowe treningi o wysokiej intensywności, spalające masę kalorii;

– interwałowe treningi o wysokiej intensywności, spalające masę kalorii; Les Mills GRIT – intensywne interwałowe zajęcia budujące wytrzymałość organizmu. Obejmują 3 rodzaje zajęć: siłowe, kardio, atletyczne. Skutecznie zmniejszają ilość tłuszczu brzusznego;

– intensywne interwałowe zajęcia budujące wytrzymałość organizmu. Obejmują 3 rodzaje zajęć: siłowe, kardio, atletyczne. Skutecznie zmniejszają ilość tłuszczu brzusznego; Les Mills Core (dawniej CxWorx) – 30-minutowe zajęcia nastawione na wzmacnianie tzw. mięśni core, czyli mięśni głębokich tułowia oraz na mięśniach pośladkowych, pleców i brzucha poprawiających stabilizację kręgosłupa i całego ciała;

(dawniej CxWorx) – 30-minutowe zajęcia nastawione na wzmacnianie tzw. mięśni core, czyli mięśni głębokich tułowia oraz na mięśniach pośladkowych, pleców i brzucha poprawiających stabilizację kręgosłupa i całego ciała; Les Mills RPM, Les Mills SPRINT – zajęcia odbywające się na rowerach stacjonarnych.

fot. Zajęcia Les Mills na rowerach/ Adobe Stock, Monkey Business

Wszystkie łączy to, że są zajęciami grupowymi przy starannie dobranej muzyce i z konkretną choreografią, która jest aktualizowana co 3 miesiące, aby zapewnić ćwiczącym urozmaicenie i stałe postępy.

Zajęcia prowadzone są przez certyfikowanych trenerów, którzy muszą ukończyć kursy autoryzowane przez Les Mills. Z resztą zajęcia Les Mills mogą prowadzić tylko kluby posiadające licencję marki. W Polsce też są takie kluby. Szkolenie instruktorów gwarantuje, że zajęcia prowadzone są w sposób bezpieczny i są skuteczne.

Zajęcia konstruowane są tak, aby przynosiły maksimum korzyści całemu organizmowi. Mają wzmacniać ciało, pozwalać uzyskać i utrzymać prawidłową masę ciała i dbać o zdrowie układu krążeniowo-oddechowego.

Mnogość różnych typów zajęć pozwala przejść drogę od kompletnego amatora bez kondycji do człowieka o sportowej sylwetce, sprawnego i pełnego energii. Każdy znajdzie zajęcia, które będą odpowiadać jego potrzebom i celom. Les Mills to 13 różnych programów treningowych, 800 różnych ćwiczeń i motywujące zajęcia trwające od 15 do 60 minut.

Podobno skuteczność zajęć jest wynikiem połączenia zastosowania nauki w konstruowaniu zajęć i energetycznej muzyki. Sukces zajęć Les Mills polega na tym, że dobrze się bawiąc, można uzyskać świetne efekty treningowe. Regularnie uczestnicząc w zajęciach udaje się:

schudnąć,

zredukować ilość tłuszczu w ciele,

ujędrnić ciało,

poprawić jego elastyczność,

wzmocnić mięśnie,

poprawić kondycję,

przyspieszyć metabolizm,

wzmocnić kości,

poprawić stan zdrowia,

poprawić jakość życia.

A wszystko to podczas fajnie prowadzonych zajęć w otoczeniu i przy wsparciu innych amatorów fitness.

Źródło: lesmills.com

