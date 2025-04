Zastanawiasz się, co wybrać: czy długie spodnie do biegania, czy legginsy, czy może treningowe szorty? My w tym sezonie stawiamy na krótkie spodenki, które sprawdzą się zarówno podczas fitnessu, jak i w czasie joggingu!

Specjalnie dla was przygotowałyśmy przegląd dziesiątek par krótkich spodenek treningowych, także tych w najmodniejsze printy. Takie szorty nie tylko odsłonią nogi, ale i zmotywują do pracowania nad mięśniami łydek czy ud!

1 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Roxy, cena ok. 118 zł

2 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 101 zł

3 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Reebok, cena ok. 99 zł

4 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 239 zł

5 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 135 zł

6 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Mango, cena ok. 89 zł

7 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 199 zł

8 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas by Stella McCartney, cena ok. 129 zł

9 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, The North Face, cena ok. 149 zł

10 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Reebok, cena ok. 139 zł

11 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 199 zł

12 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 119 zł

13 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 119 zł

14 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 119 zł

15 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Puma, cena ok. 160 zł

16 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Reebok, cena ok. 139 zł

17 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 129 zł

18 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Ascis, cena ok. 135 zł

19 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Puma, cena ok. 150 zł

20 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas by Stella McCartney, cena ok. 269 zł

21 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, F&F, cena ok. 37 zł

22 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Nike, cena ok. 99 zł

23 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, H&M, cena ok. 139 zł

24 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Nike, cena ok. 129 zł

25 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 139 zł

26 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Puma, cena ok. 139 zł

27 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 119 zł

28 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Asics, cena ok. 179 zł

29 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, New Balance, cena ok. 179 zł

30 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 118 zł

31 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 129 zł

32 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 119 zł

33 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 149 zł

34 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, H&M, cena ok. 39,90 zł

35 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Nike, cena ok. 119 zł

36 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 127 zł

37 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, H&M, cena ok. 39,90 zł

38 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 329 zł

39 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, Salomon, cena ok. 189 zł

40 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 129 zł

41 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, adidas, cena ok. 119 zł

42 z 43 Krótkie spodenki do ćwiczeń, zalando.pl, cena ok. 144 zł