Wielu osobom siatkówka plażowa kojarzy się z przyjemnością i relaksem. Należycie do czołówki kobiecej siatkówki plażowej, więc dla was jest to poważna sprawa.

Kristyna: Marketa i ja jesteśmy do siebie podobne w tym, że cokolwiek robimy, robimy to na pełnych obrotach. Już od pierwszego roku szło nam dobrze i nawet nie przyszło nam do głowy, żeby traktować gry jak relaks. Zawsze ciężko pracowałyśmy i chciałyśmy być najlepsze.

W zeszłym roku wygrałyście czeskie mistrzostwa w siatkówce plażowej. Czy zmieniło to coś w waszym życiu?

Marketa: Przed mistrzostwami zwykle plasowałyśmy się na czwartej, piątej lub trzeciej pozycji. Oczywiście zeszłoroczne zwycięstwo przyniosło nam dużą ulgę. Co więcej, uzmysłowiło nam, że mamy wystarczająco dużo sił i umiejętności, by wygrać czeskie mistrzostwa. Z drugiej strony, tak naprawdę, nie było to dla nas wielkim zaskoczeniem.

Kristyna: Zwycięstwo zdecydowanie nie zmieniło zbyt wiele w naszym życiu. Zawsze ciężko pracowałyśmy, więc nadal starannie się przygotowujemy i trenujemy.

Marketa: Przede wszystkim dało nam to ogromną satysfakcję. Tego rodzaju sukces dobrze się sprzedaje w mediach i wśród sponsorów. Koncentrujemy się głównie na odnoszeniu światowych sukcesów, bo to nasza jedyna szansa, by móc siatkówką plażową zarabiać na życie.

Co dodaje wam najwięcej energii?

Kristyna: Zwycięstwa i Letnie Igrzyska Olimpijskie są dla mnie najlepszą motywacją. Również pieniądze, bo wiadomo, że w pełni koncentrując się na grze, możemy zarobić parę tysięcy dolarów więcej. To wspaniałe uczucie móc sprzedać coś, nad czym pracowałyśmy od długiego czasu. Ale, przede wszystkim, motywujące są punkty, bo to one gwarantują nam dobrą pozycję w rankingach.

Marketa: Dodatkowo nasz trener, Simon, świetnie motywuje, bo potrafi nas bardzo podnieść na duchu i zapewnić, że jesteśmy dobre. Nie możemy sobie odpuszczać. Gdy jesteśmy już u granic wytrzymałości, to właśnie on potrafi nam przywrócić wiarę.

